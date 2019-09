Fiat Chrysler: Il CEO dell’America Latina parla dell’incidente costato la vita ad un dipendente

Una settimana dopo l’incidente che ha coinvolto il prototipo di un veicolo di Fiat Chrysler sull’autostrada Régis Bittencourt a San Paolo, in cui ha perso la vita l’ingegnere meccanico di 50 anni Ronaldo Dolabella ed è rimasto ferito gravemente il collaudatore Fabrício Passos, il presidente del gruppo Fiat Chrysler Automobiles per l’America Latina, Antonio Filosa, ha parlato in una lettera indirizzata ai dipendenti dell’azienda.

“Alcuni di voi potrebbero già sapere che recentemente abbiamo perso un collega e un altro è rimasto ferito in un tragico incidente con un veicolo di prova su un’autostrada a San Paolo. Il mio cuore è con loro, con la famiglia, gli amici e tutti i dipendenti “, afferma l’esecutivo nella lettera. Inoltre il CEO di FCA ha assicurato che sta fornendo pieno supporto alle persone coinvolte. “Sin dall’inizio, il mio gruppo dirigente e il mio staff sono stati coinvolti nel caso per garantire che l’azienda faccia tutto il possibile per le famiglie interessate, oltre a garantire il massimo rigore nell’analisi degli incidenti e la massima trasparenza con le autorità inquirenti. ”

L’ingegnere era sposato con la dottoressa Adriana Camarano con la quale aveva un figlio di 2 anni. Il prototipo di pickup Volcano, modello 1.3 CC Flex, aveva lasciato Betim (MG) ed era diretto a São Joaquim (SC). Questa è l’auto che dovrebbe succedere alla Fiat Strada, con anteriore e interno simili ad Argo e posteriori simili all’attuale Strada Freedom. L’incidente è avvenuto la mattina del 28 agosto. Le informazioni preliminari della polizia civile indicano che potrebbe essersi verificato un guasto meccanico del prototipo e che probabilmente l’auto stava accelerando quando il conducente ha perso il controllo ed è finito in un burrone.