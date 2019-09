Fca Bank colloca un prestito obbligazionario da 850 milioni di euro

FCA Bank, tramite la sua filiale irlandese, ha collocato oggi un prestito obbligazionario da 850 milioni di euro, avente scadenza settembre 2024 e cedola a tasso fisso pari a 0.500 per cento. Questa emissione di Eurobond, la terza dall’inizio del 2019 e la prima dopo il recente rinnovo della JV, ha raccolto ordini per circa 2,2 miliardi di euro da oltre 200 investitori. ​L’operazione rafforza ulteriormente la posizione finanziaria del gruppo e conferma la fiducia degli investitori.

Prestito obbligazionario da 850 milioni per FCA Bank

FCA Bank S.p.A. è una banca impegnata principalmente nel finanziamento auto, con l’obiettivo di soddisfare ogni requisito di mobilità anche attraverso la controllata Leasys S.p.A. Si tratta di una joint venture paritetica di FCA Italy S.p.A., una società del costruttore automobilistico globale Fiat Chrysler Automobiles N.V. e Crédit Agricole Consumer Finance, società del gruppo Crédit Agricole leader nel credito al consumo. La società fornisce prodotti finanziari per supportare le vendite di marchi prestigiosi di auto in Italia e in Europa. I programmi di credito, leasing, noleggio e finanziamento della mobilità forniti da la società sono concepiti specificamente per le reti di vendita, i clienti privati e le flotte aziendali. FCA Bank S.p.A. è presente in 17 Paesi europei e in Marocco, direttamente o tramite filiali. Al 30 giugno 2019 FCA Bank gestiva un portafoglio crediti pari a circa 27,7 miliardi di euro.