Fiat Chrysler ottiene il suo miglior mese di agosto dal 2013 in Messico

Le vendite di Fiat Chrysler Automobiles (FCA) in Messico ad agosto sono state 5.106, la percentuale più alta di vendite è stata ottenuta dal marchio RAM con il 40,9% che si traduce in 2.090 unità. Secondo il rapporto sulle vendite di FCA Mexico, RAM 4000 ha aumentato le sue vendite del 47% rispetto al 2018 ed è stato il suo miglior agosto dal 2013. Ram ProMaster ha aumentato le sue vendite del 9% rispetto ad agosto 2018 e Ram 700 ha registrato la vendita di 724 unità.

Per quanto riguarda Dodge, nel mese di agosto sono state vendute 1.420 unità, con questo marchio Dodge Attitude continua come leader nelle vendite del marchio con 1.100 unità. Dodge Charger ha aumentato le sue vendite del 130% rispetto al 2018. Dodge Durango ha mostrato una crescita del 20% rispetto ad agosto 2018, mentre Dodge Challenger ha aumentato le sue vendite del 9%.

Per quanto riguarda Jeep, sono state vendute 1.030 unità, in questo caso Jeep Wrangler ha ottenuto il miglior agosto della sua storia. Jeep Renegade e Jeep Grand Cherokee hanno venduto rispettivamente 215 unità e 207 unità. Invece FIAT ha venduto 505 unità, in questo marchio è stata la Fiat Ducato a raggiungere il miglior agosto in termini di vendite dal 2013. Fiat 500L ha aumentato le sue vendite del 33% rispetto al 2018. Fiat Mobi e Fiat UNO hanno venduto 220 unità e 187 unità, rispettivamente. Sempre a proposito di Fiat Chrysler, il marchio Chrysler ad agosto ha registrato vendite per 47 unità e Alfa Romeo per 14 unità.

“In Fiat Chrysler ci siamo distinti per essere all’avanguardia nei veicoli ad alte prestazioni, motivo per cui il nostro marchio Dodge con i motori e i design più potenti che hanno fissato le tendenze, ha introdotto ad agosto la muscle car più potente, agile e veloce della storia, il Dodge Challenger SRT Hellcat Redeye Widebody 2019, un veicolo con 797cavalli in grado di accelerare da 0-100 km / h in 3,4 secondi, ha dichiarato il presidente e CEO di FCA Mexico, Bruno Cattori. “Con questa versione, la gamma Dodge Challenger 2019 cresce fino a cinque veicoli unici nella sua categoria, rendendo Challenger sinonimo di velocità e adrenalina.”