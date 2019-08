Jean Alesi è sicuro: Mick Schumacher arriverà in Formula 1

L’ex rivale di Formula 1 di Michael Schumacher, Jean Alesi, ha affermato che il figlio di Michael, Mick Schumacher, “sicuramente” arriverà in Formula 1 dopo la sua prima vittoria in Formula 2 lo scorso fine settimana in Ungheria. Domenica Mick ha vinto nella gara in Ungheria e Alesi afferma che il giovane ha il talento per raggiungere la massima competizione automobilistica. Anche il figlio di Alesi, Giuliano corre quest’anno in F2 per Trident, ma Jean crede che Schumacher Jr diventerà un pilota di F1 un giorno.

Jean Alesi, ha affermato che il figlio di Michael, Mick Schumacher, “sicuramente” arriverà in Formula 1

L’ex pilota francese ha detto al Corriere della Sera: “Mick arriverà sicuramente in Formula 1. Non è stato facile per lui abituarsi a chi è suo padre in Formula 1, ma ciò lo ha reso più maturo.” L’ex direttore del team Ferrari ora numero uno di Lamborghini, Stefano Domenicali, ha aggiunto che Mick Schumacher è riuscito a sviluppare il suo stile di guida, dicendo: “Penso che ci sia voluto del tempo per prendere la passione che gli è stata data da Michael ed esprimerla a modo suo”.

Ti potrebbe interessare: Mick Schumacher non testerà la Ferrari SF90 nei test post-gara di quest’anno a Barcellona