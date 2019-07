Crédit Agricole Consumer Finance e FCA prolungano la loro joint venture

Crédit Agricole Consumer Finance, uno dei principali attori sul mercato europeo del credito al consumo, e Fiat Chrysler Automobiles Italy (“FCA”), costruttore automobilistico globale, hanno raggiunto un accordo il 19 luglio 2019 per prolungare la loro joint venture paritetica in FCA Bank fino al 31 dicembre 2024. Il rinnovo della partnership tra Crédit Agricole Consumer Finance e FCA getta le basi per rafforzare ulteriormente la redditività di FCA Bank, continuando la sua offerta di servizi finanziari best-in class.

I termini del rinnovato accordo consentiranno a FCA Bank di ampliare l’offerta di noleggio e di mobilità innovativa con l’obiettivo di completare la propria gamma di prodotto. Sotto altri aspetti, i termini del rinnovato accordo sono sostanzialmente identici a quelli dell’intesa attualmente in vigore, che ha permesso a FCA Bank, di raddoppiare i suoi volumi e più che triplicare i suoi risultati netti dall’inizio di questa partnership, gestendo al tempo stesso in modo efficiente costi e rischi.

Al fine di preservare il valore e la redditività a lungo termine di FCA Bank, l’accordo sarà automaticamente rinnovato, a meno che l’intenzione di non rinnovarlo venga comunicata tre anni prima della scadenza dell’intesa. Coerentemente con l’accordo attuale, la comunicazione dell’intenzione di non rinnovare attiverebbe taluni diritti di “put” e “call” che potrebbero portare all’acquisizione di FCA Bank da parte di FCA, al fine di preservare il sostegno al proprio business; se tali diritti non venissero esercitati, l’accordo avrebbe una durata fino al 31 dicembre 2024.

Con 18 mercati serviti e 18 marchi gestiti, FCA Bank è uno dei protagonisti in Europa per le soluzioni finanziarie dedicate al settore automotive. FCA Bank ha ottenuto la licenza all’attività bancaria nel 2015. FCA Bank offre una gamma completa di prodotti e servizi finanziari ai marchi del Gruppo FCA e ad altre prestigiose case automobilistiche come Jaguar Land Rover, Ferrari, Aston Martin e Morgan, il suo portafoglio di collaborazioni comprende anche il Gruppo Erwin Hymer, il più grande produttore europeo di camper e caravan, nonché noti produttori di motociclette, come ad esempio Harley Davidson e MV Agusta.