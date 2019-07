FCA ha celebrato 19 fornitori nordamericani alla 2019 Annual Supplier Conference and Awards

FCA ha premiato 19 partner fornitori nordamericani alla conferenza annuale dei fornitori 2019 e alla cerimonia di premiazione a Detroit. Il premio Supplier of the Year riconosce le aziende che hanno dimostrato un impegno eccezionale nei confronti di Fiat Chrysler, fornendo prodotti e servizi innovativi e di qualità.

“FCA è nel bel mezzo di cambiamenti di trasformazione e questi fornitori stanno aiutando a garantire un futuro più forte per tutti noi”, ha dichiarato Scott Thiele, Responsabile Acquisti e Supply Chain per il gruppo italo americano Nord America. “È un onore riconoscere i loro contributi e la loro dedizione, in quanto rappresentano i migliori del settore”.

I destinatari del premio sono stati determinati in base a una valutazione delle prestazioni delle schede clienti di ciascuna società nel 2018, un sistema di valutazione che valuta le prestazioni del fornitore in termini di qualità, consegna, costi e garanzia e input da parte della leadership senior di FCA.

I vincitori rappresentano le società che hanno dimostrato straordinaria collaborazione, trasparenza e integrità. I vincitori per le categorie di innovazione, sostenibilità e diversità sono stati presentati dai fornitori e controllati dalla leadership senior di FCA.

Fiat Chrysler ha inoltre premiato 87 fornitori di produzione globali per la loro eccezionale qualità. Per qualificarsi, la sede di produzione nordamericana del fornitore doveva avere il 100% di garanzia e i punteggi di qualità dei materiali in entrata. FCA tiene un totale di quattro conferenze annuali di fornitori in tutto il mondo.