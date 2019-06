UConnect Market: FCA lancia il nuovo servizio per fare acquisti dal display dell’auto

Con l’obiettivo di non farsi superare dalla piattaforma Marketplace di GM, FCA ha annunciato nelle scorse ore il lancio di un proprio ecosistema di in-vehicle market commerce che permetterà di effettuare acquisti e/o prenotazione usando il display touch dell’infotainment della vettura.

Con il nome di UConnect Market, questo nuovo sistema consente di trovare la stazione di servizio più vicina, risparmiare sull’acquisto di carburante e trovare un posto dove mangiare a partire dalla seconda metà del 2019. Non è chiaro, però, se questo sistema arriverà anche in Italia.

UConnect Market: ecco il nuovo servizio annunciato dal gruppo italo-americano

Sviluppato in collaborazione con Xevo, la piattaforma sarà disponibile sui veicoli Chrysler, Dodge, Jeep e Ram 2019-2020, dotati di servizi connessi e display da 8.4 pollici di ultima generazione.

Alan D’Agostini, responsabile globale dei servizi connessi in FCA, ha detto: “I nostri clienti vivono una vita frenetica e il nostro obiettivo, con la piattaforma Uconnect, è quello di fornire un portfolio avanzato di servizi per rendere la guida quotidiana più comoda, produttiva e divertente. Questo è il motivo per cui stiamo lanciando UConnect Market, mentre continuiamo ad accelerare i nostri sforzi di connettività in tutto il mondo con l’obiettivo di avere tutti i nuovi veicoli FCA connessi entro il 2022”.

I possessori di un’auto di FCA avranno la possibilità di interagire con vasta gamma di aziende operanti nel commercio come ad esempio Shell e accedere ai servizi Wallet (portafoglio), Service (servizi), Fuel (carburante), Food (cibo) e Parking (parcheggio).

Con Wallet potrete configurare il vostro account UConnect Market mentre la funzione Service consente di trovare e programmare un appuntamento con un centro di assistenza Mopar certificato. Per quanto riguarda Fuel, Food e Parking, la prima mostra un elenco delle stazioni di rifornimento vicine e può persino autorizzare un addebito per rifernimento presso le stazioni Shell partecipanti attraverso il programma Shell Pay & Save.

Infine, il servizio di ristorazione utilizza Yelp per visualizzare un elenco di ristoranti nelle vicinanze mentre Parking consente di trovare, prenotare e pagare in migliaia di parcheggi presenti in tutto il Nord America usando ParkWhiz.