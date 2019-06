Fiat Chrysler negozia con i federali per risolvere l’indagine sulla corruzione

Fiat Chrysler Automobiles sta negoziando un accordo che risolverà un’indagine penale federale relativa al fatto che alcuni tra i suoi dirigenti avrebbero cospirato pagando tangenti e infrangendo le leggi sul lavoro a causa di una cospirazione durata molti anni con alcuni rappresentanti dello United Auto Workers. Le negoziazioni sono incentrate sul fatto che Fiat Chrysler si sottoporrà alla supervisione del governo per un massimo di cinque anni, pagando meno di $ 50 milioni di sanzioni e accettando di fare ampi cambiamenti istituzionali per uscire da uno scandalo di corruzione che ha portato a otto condanne, tra cui l’ex vicepresidente FCA Alphons Iacobelli, hanno detto due fonti vicine ai negoziati. I negoziati continuano e un punto critico è se Fiat Chrysler accetti di ammettere le sue colpe, secondo quanto fatto trapelare da alcune fonti anonime.

Fiat Chrysler ha rivelato i negoziati di transazione in un deposito del 3 maggio con la Securities and Exchange Commission, un’informativa agli azionisti necessaria visto che la vicenda potrebbe influire sulla performance finanziaria e sui prezzi delle azioni. “Continuiamo a collaborare con questa indagine e stiamo discutendo con il Dipartimento di Giustizia su una potenziale soluzione delle sue indagini”, ha scritto Richard Palmer, Chief Financial Officer di Fiat Chrysler. “L’esito di tali discussioni è incerto, tuttavia qualsiasi risoluzione può comportare il pagamento di sanzioni e altre sanzioni”. FCA per il momento ha rifiutato di commentare.

I negoziati sono in corso dallo scorso mese di dicembre. I pubblici ministeri in precedenza hanno accusato Fiat Chrysler e i rappresentanti della UAW di essere coinvolti in una cospirazione per corruzione, un’affermazione in contrasto con le affermazioni che la casa automobilistica e il sindacato Auburn Hills hanno fatto, dichiarandosi vittime di dipendenti fuorilegge.