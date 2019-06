Renault sembra pronta a dire “sì”, FCA avrebbe trovato l’accordo con la Francia

La Renault sembra pronta a dire “sì” martedì alla fusione con Fiat Chrysler, in un accordo che potrebbe rimodellare l’industria automobilistica mondiale quando i produttori automobilistici correranno per costruire veicoli elettrici e autonomi per le masse. Francia e Italia si stanno dipingendo come vincitori dell’accordo, che potrebbe far risparmiare ad entrambe le società 5 miliardi di euro all’anno. Ma i lavoratori temono che una fusione possa portare a perdite di posti di lavoro e gli analisti avvertono che potrebbe impantanarsi nelle sfide legate alla gestione di una società così imponente in più paesi. Nella notte FCA avrebbe convinto il governo francese dissipando gli ultimi dubbi.

Il consiglio della Renault SA si è riunito martedì pomeriggio nella sua sede di Boulogne-Billancourt, fuori Parigi, per decidere se accettare l’audace offerta di fusione di Fiat Chrysler Automobiles della scorsa settimana. Un “sì” di Renault aprirebbe la strada a un memorandum d’intesa non vincolante per avviare trattative di fusione esclusive. Il processo che ne seguirà, comprese le consultazioni con i sindacati, il governo francese, le autorità antitrust e altri regolatori, richiederebbe circa un anno.

Una fusione creerebbe il terzo fabbricante d’automobili del mondo, del valore di quasi $ 40 miliardi e producendo circa 8,7 milioni di veicoli all’anno. Questo è più di quanto fa la General Motors e solo Volkswagen e Toyota fanno di più. Se la società risultante dalla fusione dovesse includere anche l’alleanza Nissan-Mitsubishi, sarebbe il primo produttore di auto al mondo.

Il governo francese, che possiede il 15% della Renault, ha avuto colloqui con Renault e Fiat Chrysler Automobiles negli ultimi giorni e un funzionario del governo ha dichiarato all’Associated Press che “la dinamica è positiva” e la fusione “ha senso”. Il funzionario, che ha parlato solo a condizione di mantenere l’anonimato in linea con la politica del governo, ha detto che la fusione produrrebbe una holding con sede nei Paesi Bassi con potenziali sedi operative a Boulogne-Billancourt, la base di partenza della Renault.

Il sindacato CGT di Renault ha criticato duramente la direzione dell’azienda per non aver consultato i rappresentanti sindacali durante i colloqui e ha definito la fusione “fondamentalmente dannosa per la casa francese, la sua ingegneria, la sua forza industriale e i suoi lavoratori”. Martedì una dichiarazione della CGT ha definito l’idea di fusione un “regalo alla famiglia Agnelli” che è il principale azionista di Fiat, sostenendo che la casa transalpina è la società più forte e che l’accordo darebbe la tecnologia più avanzata di Renault per le auto elettriche senza ottenere nulla di comparabile in cambio.

Il sindacato ha messo in discussione l’argomento di Fiat Chrysler sul risparmio, affermando che i veicoli delle due compagnie sono troppo diversi per condividere la tecnologia e avvertono che una fusione minaccerebbe l’alleanza con Nissan, alleanza che ha impiegato molti anni prima di iniziare a far risparmiare denaro alle aziende. Il governo francese insiste sul fatto che qualsiasi accordo preservi posti di lavoro e siti di ricerca e sviluppo francesi e un equilibrio tra le due parti. Ma il funzionario francese ha detto che generalmente accetta l’accordo come una vittoria sia per Renault che per Fiat Chrysler, perché ognuno ha punti di forza che agli altri mancano.

Il vicepresidente italiano Luigi Di Maio sta seguendo da vicino la potenziale fusione e in un messaggio su Facebook lunedì ha detto che avrebbe portato “un significativo valore aggiunto all’Italia” e “vede il nostro paese come uno dei protagonisti”. Ha detto di dare per scontato che l’accordo avrebbe protetto i lavoratori. Fiat Chrysler afferma che il 90% dei risparmi deriverà dalla riduzione della spesa per l’acquisto di parti e dalla combinazione di ricerca e sviluppo, produzione e attrezzature. Stima che i risparmi sarebbero stati raggiunti in sei anni. Fiat ha avuto esperienze di fusione in passato. Ha siglato un accordo con i funzionari statunitensi nel 2009 per rilevare Chrysler in bancarotta in cambio della tecnologia delle piccole-macchine e delle competenze manageriali. L’accordo assicurò la sopravvivenza di Fiat, con Chrysler ora che è diventata la grande macchina di cassa della casa automobilistica con la forza di Jeep e Ram.