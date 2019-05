Questa settimana Mike Manley ha venduto $ 3,5 milioni di azioni FCA

L’amministratore delegato di Fiat Chrysler (FCA), Mike Manley, ha venduto azioni del gruppo italo americano per $ 3,46 milioni, il giorno dopo l’annuncio della proposta di unire il gruppo con la Renault, così come dimostrato da un documento di borsa. Un portavoce di FCA ha detto che Mike Manley ha venduto i titoli per coprire una spesa personale. Un documento dell’AFM, il regolatore del mercato azionario olandese, mostra che il capo di FCA ha venduto 250.000 azioni ad un prezzo di 13,85 dollari per azione.

Il titolo FCA è sceso del 3,98% a 11,53 euro nella prima negoziazione di venerdì alla Borsa di Milano. A questo punto, l’indice del settore automobilistico europeo, influenzato dalla decisione del presidente degli Stati Uniti Donald Trump di tassare tutti i prodotti messicani, è diminuito di oltre il 2%. La decisione di Manley “non è un buon segno” e accentua il declino delle azioni FCA, afferma un trader con sede a Milano. La vendita di azioni FCA da parte di Manley questa settimana non è la sua prima. Il numero uno del gruppo italo americano infatti ha venduto 346.423 azioni in varie transazioni dal 14 marzo al 22 marzo, poi 97.753 il 9 maggio. Mike Manley ha finora venduto 694.176 azioni, quasi la metà del totale ricevuto, incassando quasi $ 10 milioni.