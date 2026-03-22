Supercar da sogno presto sulle strade della Targa Florio

Le strade della Sicilia hanno un fascino speciale per chi porta le auto nel cuore, soprattutto per via della Targa Florio. Ogni tanto dei club o altri gruppi organizzati si concedono una trasferta nell’isola, per vivere le emozioni regalate dal suo territorio, il calore della sua gente, la magia del suo clima e, soprattutto, il ricordo della gara ideata da Vincenzo Florio.

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Una di queste esperienze andrà in scena dal 25 aprile al 1° maggio 2026. Organizzata da Millesim Classic Rally, sarà riservata a non oltre 25 equipaggi, per ragioni di ordine logistico, legati alla ricettività alberghiera. Attese allo start diverse auto da sogno, nate fra il 1960 e i nostri giorni.

La scena, dal punto di vista numerico, sarà dominata dalle sportive moderne, firmate dai marchi più blasonati della galassia automobilistica: Ferrari, Porsche, Lamborghini, solo per citarne alcuni. I primi due hanno un legame storico forte con la Targa Florio, quindi per loro sarà come un ritorno in una delle culle dei propri miti.

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Poche settimane ci separano ormai dall’appuntamento in Sicilia. Per gli ospiti si profila un’esperienza di alta gamma, destinata a fissarsi in forma perenne nel loro cuore. Tanti i luoghi interessati da questo meeting motoristico, ma le vibrazioni sensoriali toccheranno il loro diapason sul Grande Circuito delle Madonie: 149 chilometri di strade dove si disputarono le edizioni iniziali della Targa Florio. Qui le auto sportive protagoniste dell’evento entreranno in scena nella giornata di lunedì 27 aprile.

Nel programma ci sarà ampio spazio anche per altri luoghi magici della Sicilia, che contribuiranno a disegnare un road trip entusiasmante. La partenza da Genova è prevista per sabato 25 aprile, con l’imbarco delle auto. Il giorno dopo, lo sbarco a Palermo e la sosta con pernottamento a Cefalù, in una struttura ricettiva con vista sul golfo e sulla rocca. Lunedì 27 aprile, come già scritto, prenderà forma l’impegno sulle strade della Targa Florio, anche se ritengo improbabile il raccordo completo del Grande Circuito, per l’interruzione stradale sull’asse viario da Castelbuono a Isnello, che è lungi dall’essere recuperato.

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Nella giornata di martedì 28 aprile, la festosa carovana si muoverà in direzione dell’Etna, per un tuffo nei misteri del vulcano più alto d’Europa, coi suoi oltre 3 mila metri di quota. La serata sarà invece nel segno del glamour, in una cornice da Dolce Vita come quella di Taormina. Nella perla dello Ionio si consumeranno momenti di grande splendore emotivo, intonati al fascino delle auto sportive protagoniste di questa escursione in Sicilia, alla scoperta dei luoghi della Targa Florio e di alcune eccellenze territoriali dell’isola.

Ancora brividi sensoriali della miglior specie nella giornata di mercoledì 29 aprile, quando gli equipaggi, a bordo delle loro auto da sogno, si muoveranno alla volta di Siracusa, una città che rapisce il cuore, specie nell’area di Ortigia. Molto suggestivo l’hotel scelto per il pernottamento: una perla dell’offerta ricettiva siciliana.

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A chiudere le danze di questa rombante escursione ci penserà, quando le lancette del tempo segneranno la giornata di giovedì 30 aprile, la tappa finale, nella Costa Sud e nelle aree interne dell’isola, tra architetture sublimi, borghi perduti e monumenti romani. Poi il rientro a Palermo, per la serata finale. Il giorno dopo l’imbarco per Genova e il ritorno a casa, con il cuore ricolmo di emozioni.

Fonte | millesim classic rally