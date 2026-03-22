Collezione da primato a Miami, con Ferrari da mille e una notte

Una straordinaria raccolta di Ferrari viene offerta al piacere degli occhi in un video pubblicato in rete da TFJJ, nel suo canale YouTube. I fotogrammi si riferiscono alla più grande collezione privata di “rosse” di Miami, ma al suo interno è ben rappresentata anche la Porsche. Qui, però, ci occuperemo delle auto del “cavallino rampante”, non solo perché le amiamo di più, ma anche perché preponderanti sul piano numerico e qualitativo in questo mondo da mille e una notte.

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Stiamo parlando dell’incredibile Garage26, il cui tour, anche virtuale, spinge a mille le pulsazioni cardiache degli appassionati. Non si tratta di un museo accessibile al pubblico, ma questo bunker segreto della Florida ogni tanto si concede a qualche ospite gradito alla famiglia che lo possiede. Il video odierno ci racconta un’immersione nelle sue magiche alchimie, che lasciano senza fiato, per le supercar e hypercar in edizione limitata Ferrari (e di altri marchi) che riempiono i suoi immensi spazi, insieme ad alcune auto da corsa. Sembra incredibile che qualcuno possa vantare un simile campionario di “giocattoli” a quattro ruote, ma nel mondo non è l’unica collezione così dotata.

Sicuramente la struttura ospita una delle più belle raccolte private di automobili al mondo. Sorge al quinto piano di un palazzo ed è di uno splendore unico. Ci sono le Ferrari LaFerrari Aperta, LaFerrari, Enzo, F50, F40, GTO. Penso che presto si aggiungerà la F80. A quelle prima citate si aggiungono una F40 LM, una Monza SP1, una Monza SP2 e una Daytona SP3. Fra le altre citiamo la 812 Competizione, la 812 Competizione Aperta, la F12tdf, la 599 GTO e compagnia bella.

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Come dicevamo, Garage 26 non è un museo pubblico, ma una realtà privata che a volte viene mostrata in video speciali (come quelli di Shmee150 o Supercars One). Gli spazi espositivi includono anche simulatori da corsa professionali e cimeli automobilistici. Questa rappresenta una delle realtà collezionistiche private più impressionanti della Florida e spesso viene citata per la rarità dei pezzi esposti.