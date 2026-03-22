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Collezione da primato a Miami, con Ferrari da mille e una notte

Al suo interno sembra di essere nel mondo delle meraviglie.

di

Collezione Ferrari
Screen shot da video YouTube TFJJ

Una straordinaria raccolta di Ferrari viene offerta al piacere degli occhi in un video pubblicato in rete da TFJJ, nel suo canale YouTube. I fotogrammi si riferiscono alla più grande collezione privata di “rosse” di Miami, ma al suo interno è ben rappresentata anche la Porsche. Qui, però, ci occuperemo delle auto del “cavallino rampante”, non solo perché le amiamo di più, ma anche perché preponderanti sul piano numerico e qualitativo in questo mondo da mille e una notte.

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Stiamo parlando dell’incredibile Garage26, il cui tour, anche virtuale, spinge a mille le pulsazioni cardiache degli appassionati. Non si tratta di un museo accessibile al pubblico, ma questo bunker segreto della Florida ogni tanto si concede a qualche ospite gradito alla famiglia che lo possiede. Il video odierno ci racconta un’immersione nelle sue magiche alchimie, che lasciano senza fiato, per le supercar e hypercar in edizione limitata Ferrari (e di altri marchi) che riempiono i suoi immensi spazi, insieme ad alcune auto da corsa. Sembra incredibile che qualcuno possa vantare un simile campionario di “giocattoli” a quattro ruote, ma nel mondo non è l’unica collezione così dotata.

Sicuramente la struttura ospita una delle più belle raccolte private di automobili al mondo. Sorge al quinto piano di un palazzo ed è di uno splendore unico. Ci sono le Ferrari LaFerrari Aperta, LaFerrari, Enzo, F50, F40, GTO. Penso che presto si aggiungerà la F80. A quelle prima citate si aggiungono una F40 LM, una Monza SP1, una Monza SP2 e una Daytona SP3. Fra le altre citiamo la 812 Competizione, la 812 Competizione Aperta, la F12tdf, la 599 GTO e compagnia bella.

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Come dicevamo, Garage 26 non è un museo pubblico, ma una realtà privata che a volte viene mostrata in video speciali (come quelli di Shmee150 o Supercars One). Gli spazi espositivi includono anche simulatori da corsa professionali e cimeli automobilistici. Questa rappresenta una delle realtà collezionistiche private più impressionanti della Florida e spesso viene citata per la rarità dei pezzi esposti.

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ARGOMENTI: Supercar