Stellantis si conferma leader del mercato auto brasiliano e batte il suo record di produzione a ottobre 2025

Stellantis ha concluso un altro mese da leader del mercato automobilistico brasiliano. Da gennaio a ottobre, l’azienda ha immatricolato oltre 608.000 unità, pari a una quota del 29,5% delle vendite nel Paese. Solo a ottobre, sono stati venduti oltre 71.000 veicoli, riaffermando il ruolo di leader dell’azienda nelle preferenze dei brasiliani.

Stellantis ha raggiunto il numero più alto di veicoli prodotti nella sua storia in Sud America, con oltre 100.000 unità nel mese di ottobre

La performance positiva di ottobre rafforza il successo del gruppo automobilistico guidato dal CEO Filosa e dei suoi marchi principali, che continuano a guidare il portafoglio diversificato dell’azienda, concentrandosi su innovazione, eccellenza ed esperienza del cliente. Oltre alla leadership nel mercato brasiliano, Stellantis ha anche raggiunto il numero più alto di veicoli prodotti nella sua storia in Sud America, con oltre 100.000 unità nel mese di ottobre.

“Raggiungere il numero più alto di veicoli prodotti in un solo mese nella storia di Stellantis in Sud America è un traguardo che riflette la forza del nostro team e la coerenza della nostra strategia industriale e commerciale. Il risultato di 100.000 unità prodotte a ottobre dimostra la dedizione di tutti i nostri team e partner, impegnati a mantenere la leadership di mercato di Stellantis e la sua preferenza da parte dei clienti. Restiamo fermi nel nostro obiettivo di produrre ciò che i consumatori desiderano, offrendo prodotti innovativi di qualità ed eccellenza”, ha dichiarato Herlander Zola, Presidente di Stellantis per il Sud America.

Per quanto riguarda i singoli marchi di Stellantis, Fiat ha chiuso l’anno con una quota di mercato del 21,1% e oltre 435.000 veicoli immatricolati tra gennaio e ottobre. A ottobre, il marchio ha mantenuto la leadership nel mercato nazionale con oltre 50.000 unità vendute, in crescita del 7,2% rispetto a settembre. Jeep ha superato la performance di settembre, già il mese migliore dell’anno, con oltre 12.000 unità vendute a ottobre, con una crescita di oltre il 10% delle vendite del marchio rispetto al mese precedente. Tra gennaio e ottobre, Jeep ha immatricolato oltre 98.000 veicoli, con una quota di mercato nazionale del 4,8%.

Sempre a proposito di Stellantis Ram ha superato le 23.000 unità immatricolate dall’inizio dell’anno. A ottobre, ha registrato oltre 3.200 unità vendute, con una crescita del 32,1% rispetto a settembre. Citroën ha immatricolato 31.567 veicoli venduti tra gennaio e ottobre, con una crescita del 14,3% rispetto allo stesso periodo del 2024, raggiungendo una quota di mercato dell’1,5%. Solo nel mese di ottobre, il marchio ha totalizzato 3.499 immatricolazioni, con un aumento del 33,40% rispetto a settembre.