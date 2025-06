Stellantis Financial Services Italia cartolarizza prestiti auto per 1.000.000.000 di euro

Stellantis Financial Services Italia SpA ha eseguito con successo la cartolarizzazione pubblica di un portafoglio di contratti di finanziamento auto originati in Italia per il finanziamento di veicoli nuovi e usati per un importo iniziale di € 1.000.000.000.

L’operazione rappresenta un passo significativo per Stellantis Financial Services nel consolidare la propria presenza nei mercati finanziari strutturati

Stellantis Financial Services, la banca captive italiana del Gruppo Stellantis, nasce come joint venture tra Stellantis Financial Services Europe e Santander Consumer Bank, ciascuna con una partecipazione del 50%. Recentemente, attraverso il veicolo di cartolarizzazione denominato “Auto ABS Italian Stella Loans”, sono stati emessi titoli asset-backed suddivisi in tranche Senior, Mezzanine e Junior, destinati a investitori qualificati.

Le obbligazioni Senior e Mezzanine hanno ottenuto un solido riconoscimento da parte delle principali agenzie di rating. Le tranche A1 e A2, le più senior, hanno ricevuto la valutazione massima da DBRS, AAA (sf), e un rating AA (sf) da Fitch. Le tranche successive, B e C, hanno mantenuto livelli elevati di affidabilità, con valutazioni rispettivamente di AA (sf elevato) e AA (sf basso) da DBRS, mentre Fitch ha assegnato loro un rating pari ad AA (sf) e A (sf). Anche le tranche più subordinate, D ed E, hanno ottenuto giudizi positivi: DBRS le ha classificate entrambe con A (sf elevato), mentre Fitch ha assegnato loro un BBB+ (sf) e un BB+ (sf). Tutti i titoli emessi sono attualmente quotati sulla Borsa del Lussemburgo.

L’operazione di Stellantis Financial Services ha un periodo di rotatività di 7 mesi e ha ottenuto l’etichetta Simple, Transparent and Standardised (STS). La struttura è stata progettata per raggiungere un Significant Risk Transfer (SRT) e ha permesso alla banca di rafforzare i coefficienti di solvibilità. Banco Santander ha agito in qualità di Arranger. BofA Securities, Crédit Industriel et Commercial e Banco Santander hanno agito in qualità di Joint Lead Manager. Zenith Global ha agito in qualità di Corporate Servicer, Calculation Agent e RoN. Per gli aspetti legali, Jones Day ha assistito l’Originator e Chiomenti ha assistito l’Arranger.

Sergio Lino, Chief Financial Officer di Stellantis Financial Services, ha commentato con soddisfazione il recente successo dell’operazione: “Sono orgoglioso di annunciare l’esito positivo dell’emissione di una nuova cartolarizzazione garantita da prestiti auto. Si tratta di un passo strategico che consolida ulteriormente la nostra posizione, segnando un’importante tappa nel percorso di diversificazione delle fonti di finanziamento e nel rafforzamento della nostra solidità finanziaria. L’operazione consente di ampliare la base degli investitori e ottimizzare la struttura del capitale, contribuendo al miglioramento dei nostri coefficienti patrimoniali. Questo, a sua volta, supporta una crescita sostenibile e alimenta la nostra capacità di innovare continuamente nel campo del finanziamento alla mobilità. Un ringraziamento speciale va ai nostri partner e stakeholder per la fiducia e la collaborazione che continuano a dimostrarci.”