Stellantis Iberia ha firmato un accordo con Murartech che garantisce ai suoi clienti bonus da 1.000 euro per l’acquisto di BEV

Nel suo determinato impegno a guidare la transizione verso una mobilità più sostenibile, Stellantis Iberia ha firmato un accordo con Murartech, azienda specializzata in soluzioni tecnologiche per la mobilità intelligente. Questa alleanza consente ai clienti di accedere a un bonus diretto fino a 1.000 € per l’acquisto di un veicolo 100% elettrico, grazie al sistema dei Certificati di Risparmio Energetico (CAE). Questa iniziativa esclusiva pone Stellantis all’avanguardia offrendo ai clienti un vantaggio finanziario immediato e senza documenti cartacei, compatibile con altre sovvenzioni come il piano MOVES III.

Stellantis e Murartech attivano un nuovo vantaggio per gli acquirenti di veicoli elettrici: fino a 1.000 € di bonus

Paula Masclans, responsabile E-Mobility & E-Solutions di Stellantis Iberia, sottolinea: “Con questa iniziativa, rafforziamo il nostro impegno per l’elettrificazione a prezzi accessibili. Non solo stiamo guidando la transizione verso una mobilità sostenibile, ma lo stiamo facendo in modo concreto, con un’ampia gamma di veicoli 100% elettrici, offrendo finanziamenti MOVES attraverso i nostri prodotti finanziari e ora anche facilitando l’ottenimento del bonus CAE all’acquisto di un veicolo elettrico.

Il sistema è semplice, trasparente e senza oneri per il consumatore: Il cliente consegna un veicolo a combustione con almeno un anno di proprietà. Acquista un veicolo elettrico al 100% nuovo o immatricolato entro il 25 gennaio 2023. La rete di concessionari Stellantis, in collaborazione con Murartech, gestisce l’intero processo CAE e anticipa l’importo dell’incentivo all’acquirente, scalandolo dal prezzo finale oppure tramite bonifico bancario. La partecipazione di Murartech in qualità di partner tecnologico garantisce la tracciabilità dei risparmi energetici e la loro validazione da parte dei gestori dei sistemi CAE.

María Díaz, direttrice di Murartech, aggiunge: “Vogliamo che il risparmio energetico si traduca in benefici concreti. Questa collaborazione con Stellantis dimostra come l’innovazione tecnologica possa migliorare la vita delle persone e accelerare la transizione verso un modello di trasporto più pulito. Questa assistenza è disponibile per l’ampia gamma di veicoli 100% elettrici dei marchi Stellantis, uno dei più grandi gruppi automobilistici al mondo, che comprende, tra gli altri: Peugeot, Citroën, Opel, Fiat, Jeep, Alfa Romeo, DS Automobiles, Lancia, Abarth e Maserati”. Il bonus CAE è ora attivo presso i concessionari Stellantis partecipanti. Per maggiori informazioni, gli interessati possono recarsi presso il rivenditore più vicino e chiedere informazioni sullo “sconto CAE”.