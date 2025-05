Stellantis triplica il numero di brevetti depositati in un anno in Brasile

Stellantis è l’azienda con il maggior numero di brevetti di invenzione in Brasile, secondo una classifica pubblicata dall’Istituto Nazionale della Proprietà Industriale (INPI). In un anno, l’azienda ha triplicato il numero di brevetti, passando da 58 nel 2023 a 185 nel 2024, posizionandosi in testa al sondaggio che prende in considerazione aziende pubbliche e private.

In Brasile Stellantis è il nuovo leader nella classifica INPI

Questo lavoro, in continua evoluzione all’interno di Stellantis, è stato realizzato nel corso degli ultimi anni. Tra il 2022 e il 2023, l’azienda ha praticamente raddoppiato il numero di brevetti di invenzione e ora ne ha tre volte di più, combinando tecnologie automobilistiche che offrono soluzioni per una mobilità sicura, sostenibile e accessibile. Stellantis è l’azienda del settore automobilistico che investe di più in Brasile e questo riconoscimento sottolinea anche la capacità tecnica dell’azienda di progettare, sviluppare, testare e produrre automobili nel Paese.

“Con questo risultato, Stellantis riafferma il suo impegno per lo sviluppo del Brasile, offrendo soluzioni innovative ai nostri clienti e portando l’industria automobilistica nazionale agli standard tecnologici globali. Inoltre, rafforziamo il nostro impegno nella formazione e nello sviluppo di professionisti di livello mondiale, contribuendo alla generazione di conoscenza, posti di lavoro qualificati e al rafforzamento dell’ingegneria brasiliana”, afferma Marcio Tonani, Vicepresidente Senior dei Centri di Ingegneria Tecnica per il Sud America.

“Siamo molto orgogliosi di questo risultato, frutto di un intenso lavoro che si avvale della competenza di duemila ingegneri di sviluppo prodotto, oltre a 60 laboratori e un centro di ingegneria completo che punta a portare innovazione costante nel settore automobilistico e a soddisfare le esigenze dei nostri clienti”, sottolinea Toshizaemom Noce, Advanced Engineering Manager di Stellantis. Stellantis continua a sviluppare nuove tecnologie volte a decarbonizzare la mobilità. L’azienda ha recentemente inaugurato il TechMobility – Stellantis Product Development & Hybrid-Flex Mobility Center, il più grande dell’America Latina.

Questo nuovo spazio rafforza l’impegno di Stellantis verso l’innovazione e l’ingegneria nazionale, prevedendo l’assunzione di 400 nuovi ingegneri per guidare questo progresso tecnologico nel Paese. Il nuovo centro sarà responsabile dello sviluppo di tecnologie di elettrificazione a bassa e alta tensione, creando inoltre posti di lavoro, formando la forza lavoro locale e rafforzando lo sviluppo economico e sociale della regione.

Per guidare la tecnologia del futuro nell’industria automobilistica nazionale, Stellantis ha annunciato il più grande investimento nella storia del settore automobilistico in Brasile e Sud America: 32 miliardi di R$ saranno investiti nel lancio di 40 nuovi prodotti e 8 nuovi propulsori tra il 2025 e il 2030, con lo sviluppo di nuove tecnologie bio-ibride, innovative tecnologie di decarbonizzazione lungo tutta la filiera automobilistica e nuove opportunità commerciali strategiche.