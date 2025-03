Stellantis ha un nuovo capo in Polonia: ecco di chi si tratta

Da oggi, Wojciech Tomaszkiewicz ha assunto la carica di CEO di Stellantis Polska. Nel suo ruolo, sarà responsabile dell’attività commerciale di Stellantis sul mercato polacco, compresi i marchi del gruppo: Abarth, Alfa Romeo, Citroën, DS Automobiles, Fiat, Jeep, Lancia, Leapmotor, Opel e Peugeot, nonché veicoli usati Spoticar, servizio post-vendita, ricambi e servizi. Wojciech riferirà a Christophe Musa, responsabile dei 25 mercati europei di Stellantis.

Wojciech Tomaszkiewicz ha assunto la carica di CEO di Stellantis Polska

Wojciech Tomaszkiewicz si è laureato in economia a Metz, in Francia. Ha oltre 30 anni di esperienza nel settore automobilistico in Polonia e all’estero, di cui oltre 10 anni nel settore della gestione delle concessionarie. Ha iniziato la sua carriera professionale nel 1994 presso il marchio Citroën in Polonia. Successivamente ha gestito uno showroom Citroën nel mercato parigino e in seguito è stato responsabile dell’apertura della prima filiale ufficiale del marchio Citroën in Polonia. Negli anni 2002-2012, in qualità di direttore commerciale, ha creato una rete di concessionari e ha professionalizzato la vendita di veicoli commerciali.

Ha ricoperto inoltre incarichi internazionali, tra cui: Direttore commerciale per la regione europea del marchio Citroën e Direttore generale dei marchi Peugeot e Citroën per la Repubblica Ceca, l’Ungheria e la Slovacchia. Dal 2012 lavora presso Volkswagen Group Polska, dove è stato direttore del marchio VW Osobowe e in seguito ha creato la rete di vendita di auto usate Das WeltAuto. Da maggio 2018 è amministratore delegato di L’Espace H – BMW & MINI nella regione di Strasburgo, in Francia. Era responsabile della vendita di auto nuove e usate e dell’assistenza. Ha gestito saloni di marchi premium, considerati tra i più prestigiosi e redditizi in Francia. Adesso dunque è il nuovo numero uno di Stellantis in Polonia.

“Sono molto lieto di assumere la carica di CEO di Stellantis Polska. Per me è un grande onore, ma anche una sfida enorme. La mia priorità sarà una collaborazione efficace con l’intero team di dipendenti di Stellantis Polska, la rete di concessionari e la nostra banca. Sono convinto che insieme sfrutteremo appieno il potenziale dei marchi Stellantis. La chiave del nostro successo sul mercato sarà sicuramente il dialogo e la stretta collaborazione con la rete di concessionari”. – ha affermato Wojciech Tomaszkiewicz, direttore di Stellantis Polska.