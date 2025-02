Stellantis, nuovo ruolo per Lucy McLellan come “parte di una riprogettazione globale”

Lucy McLellan ha ampliato il suo “raggio d’azione” all’interno di Stellantis, assumendo la carica di SVP e responsabile marketing per il colosso automobilistico globale. In un recente post su LinkedIn, infatti, la manager McLellan ha rivelato che questa nuova posizione fa parte di una ristrutturazione strategica su scala internazionale avviata dall’azienda.

“Il mio nuovo team sarà responsabile di un’ampia gamma di attività, tra cui contenuti, pubblicità, eventi, sponsorizzazioni, partnership strategiche, gestione dei social media, licenze e merchandising. Inoltre, si occuperà di sviluppare l’intrattenimento di marca per i nostri iconici marchi Jeep, Ram, Dodge, Chrysler, Fiat e Alfa Romeo”, ha dichiarato.

McLellan ha inoltre raccontato di aver co-ospitato recentemente un summit globale di marketing a Detroit, riunendo oltre 300 partner di agenzia per prepararsi a un anno particolarmente significativo per Stellantis.”Stiamo entrando in una fase straordinaria per il nostro portafoglio di brand, con un volume record di lanci di nuovi modelli in arrivo. Il 2024 sarà un anno epico per Stellantis”, ha aggiunto.

Lucy McLellan ha già ricoperto il ruolo di SVP e responsabile globale di marketing e comunicazione, mantenendo tali responsabilità anche con la nuova nomina, almeno per il momento. In precedenza, ha operato come VP delle comunicazioni aziendali per l’area India e Asia-Pacifico all’interno della stessa azienda.

La sua esperienza nel settore automobilistico è iniziata con BMW Group Australia nel 2008, per poi proseguire con posizioni chiave in Fiat Chrysler Automobiles (FCA), dove ha guidato le pubbliche relazioni e la comunicazione corporate per l’area Asia-Pacifico e Cina. Nel 2018, è entrata ufficialmente in Stellantis con il brand Jeep, gestendo marketing, PR ed esperienza cliente per la regione Asia-Pacifico e Cina.

Negli ultimi mesi, Stellantis ha vissuto cambiamenti significativi ai vertici. L’ex CEO Carlos Tavares si è dimesso lo scorso anno a causa di conflitti con il consiglio di amministrazione, risultati di vendita inferiori alle aspettative e richieste di ristrutturazione aziendale. Al suo posto è stato istituito un comitato esecutivo provvisorio.