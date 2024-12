Stellantis sta sviluppando passaruota riscaldati

Stellantis intende brevettare passaruota riscaldati per impedire l’accumulo di neve e ghiaccio durante la guida invernale. Questa caratteristica è descritta in una domanda di brevetto pubblicata dall’Ufficio brevetti e marchi degli Stati Uniti (USPTO) il 31 ottobre 2024, ma depositata dal gruppo automobilistico il 25 aprile 2023. Come descritto nel deposito, questa nuova tecnologia sviluppata dall’azienda del presidente John Elkann si baserebbe su un elemento riscaldante elettrico incorporato nel passaruota, con un filo o un altro collegamento per fornire energia dal veicolo.

Stellantis ha depositato un brevetto per passaruota riscaldati perfetti in caso di gelo e di neve

Il sistema di riscaldamento verrebbe posizionato tra la carrozzeria del veicolo e un rivestimento protettivo del passaruota, progettato per resistere agli agenti atmosferici e proteggere sia l’elemento riscaldante che il relativo cablaggio. Nonostante la protezione, il calore generato sarebbe in grado di attraversare il rivestimento del passaruota, sciogliendo efficacemente ghiaccio e neve, come dichiarato da Stellantis.

L’azienda nata nel 2021 dalla fusione di Fiat Chrysler e PSA Groupe ha anche discusso l’opzione di utilizzare una pellicola conduttiva per l’elemento riscaldante, che potrebbe essere applicata direttamente su superfici specifiche. Tale soluzione risulta particolarmente adatta per veicoli elettrici e ibridi plug-in, che utilizzano il loro pacco batteria ad alto voltaggio per alimentare il riscaldamento, ottimizzando l’efficienza energetica dei passaruota.

Non tutte le idee brevettate raggiungono la fase di produzione, ma questa potrebbe essere una caratteristica piuttosto semplice ma pratica, non molto diversa dai tavolini estraibili dei sedili anteriori che Stellantis ha cercato di brevettare di recente.

Vedremo dunque se in futuro la tecnologia descritta in questo brevetto riuscirà a trovare spazio nei modelli di produzione di Stellantis o se invece finirà per rimanere in un cassetto come molte altre invenzioni brevettate negli scorsi anni.