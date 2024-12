Stellantis & You inaugura a Bruxelles un nuovo spazio dedicato alla mobilità

Dopo l’apertura nel 2024 di 5 grandi stabilimenti in Francia, Regno Unito, Spagna e Italia. Stellantis & You, uno dei principali attori della distribuzione automobilistica in Europa, chiude l’anno offrendo ai propri clienti un nuovo spazio di riferimento per i marchi Stellantis a Drogenbos. Stellantis &You continua l’implementazione della sua strategia ottimizzata di implementazione multimarca nelle principali città europee.

Dopo 10 mesi di lavoro, Stellantis &You offre in uno spazio completamente ridisegnato, alla periferia di Bruxelles

La rete di distribuzione di Stellantis è presente nella maggior parte delle principali città europee e in particolare in Belgio, sull’asse Bruxelles, Anversa e Mechelen. Attualmente 3 concessionari multimarca offrono soluzioni di mobilità a clienti individuali e aziende a Bruxelles e nel Brabante Fiammingo (Drogenbos, Meiser e Grimbergen). Stellantis &You dispone inoltre di una piattaforma logistica locale di ricambi Distrigo per rifornire le officine post-vendita del Paese nel più breve tempo possibile.

La sede di Stellantis & You Drogenbos – Bruxelles si trova su un’importante via di accesso a Bruxelles e al Brabante Fiammingo. Il lavoro, durato 10 mesi, ha riunito in un unico spazio ottimizzato i marchi e i dipendenti delle ex reti PSA Retail e Motor Village del settore. A questi si sono aggiunti un centro di competenza dedicato alle flotte auto per le imprese e un call center che gestisce le chiamate relative agli appuntamenti post vendita.

I 110 dipendenti del sito sono così in grado di offrire la gamma più completa di prodotti e servizi a clienti privati ​​e professionali. Durante i lavori i clienti hanno potuto contare sulla disponibilità delle squadre, in particolare per interventi di manutenzione e carrozzeria grazie alla competenza dell’officina post vendita. Oggi sono 10 i marchi automobilistici riuniti nello stesso luogo: Abarth, Alfa Romeo, Citroën, DS Automobiles, Fiat, Fiat Professional, Jeep, Lancia, Opel e Peugeot.

Lo showroom di 1.700 mq, suddiviso in diversi spazi dedicati, mette in risalto le peculiarità e lo spirito di ciascuno dei brand offrendo, ad esempio, la propria esperienza digitale. Una flotta di prova composta da oltre 40 veicoli consentirà a tutti i nostri clienti di effettuare diversi test per un’esperienza multimarca unica. Drogenbos ospita anche uno showroom Lancia, segnando il grande ritorno dell’iconico marchio premium italiano nel Paese. A questo si aggiunge uno spazio con 60 posti dedicati ai veicoli usati a marchio Spoticar, offrendo ai clienti un’ampia scelta di veicoli di tutte le motorizzazioni, tutti i chilometraggi e pronti a partire.

Per mantenere i veicoli dei suoi clienti nelle migliori condizioni, Stellantis & You Drogenbos – Bruxelles beneficia di oltre 4.000 m² di officina di intervento multimarca, compreso un centro di riparazione elettronico che consente la manutenzione di tutti i componenti dei veicoli elettrici e ibridi, compresa la batteria. Per facilitare l’accesso ai servizi di manutenzione fuori dagli orari di apertura, il sito è dotato di un terminale interattivo per la consegna delle chiavi accessibile 24 ore su 24, 7 giorni su 7.

I lavori sono stati eseguiti nel rispetto scrupoloso delle esigenze ambientali e con una costante attenzione al risparmio energetico. Così è stata ottimizzata tutta l’illuminazione del sito, i pannelli fotovoltaici coprono il 75% del tetto e sono stati preservati 6.000 m² di spazi verdi attorno all’intero perimetro dello stabilimento.

Come in tutte le concessioni Stellantis&You, vengono privilegiati il ​​trattamento dei rifiuti e delle acque reflue, il riciclaggio delle parti e degli imballaggi usati e l’utilizzo di parti riutilizzate. Insieme a una politica di sensibilizzazione dei team sul risparmio energetico, ciò ha consentito alla rete di distribuzione Stellantis & You di ridurre le proprie emissioni di CO 2 del 15% nel 2021, 2022 e 2023.

Hans-Erik Jonscher, amministratore delegato Stellantis & You per il Belgio ha dichiarato: “Questa rinnovata vetrina automobilistica illustra il nostro impegno nel coniugare innovazione e rispetto per l’ambiente, fornendo servizi personalizzati ai clienti della stragrande maggioranza dei marchi del gruppo Stellantis. Con tecnologie all’avanguardia e team di esperti, stiamo costruendo un futuro in cui innovazione, sostenibilità ed eccellente servizio clienti vanno di pari passo. »