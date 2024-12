Stellantis offre copertura speciale per i problemi ai serbatoi di urea delle auto Peugeot e Citroën

Con l’obiettivo di mettere la soddisfazione del cliente al centro dei propri valori, Stellantis e il distributore italiano di Citroën e Peugeot, Group PSA Italia, hanno introdotto una copertura speciale estesa per alcuni veicoli diesel Euro 6 con tecnologia SCR (Selective Catalytic Reduction). Questa misura riguarda i modelli Citroën e Peugeot che hanno riscontrato problemi tecnici legati al serbatoio dell’urea, una componente che è stata progressivamente migliorata nei veicoli più recenti.

La copertura speciale riflette l’impegno dei due marchi verso un’assistenza post-vendita di qualità, offrendo supporto anche per modelli più datati. Questa iniziativa consente ai clienti di accedere a contributi sui costi di riparazione per specifici interventi, anche al di fuori della garanzia legale o convenzionale, dimostrando attenzione e responsabilità verso le esigenze degli automobilisti.

L’estensione della copertura, applicabile oltre i termini della garanzia legale e convenzionale, varia in base all’età e al chilometraggio del veicolo, fino a un massimo di 210.000 chilometri. Per i veicoli con meno di 5 anni e un chilometraggio inferiore a 150.000 km, Stellantis copre il 100% dei costi dei ricambi (categoria 4UA). Per le auto con età tra 5 e 8 anni, la copertura varia dal 30% al 90% dei costi dei ricambi, in funzione del chilometraggio (categoria 4UB). Inoltre, Stellantis contribuisce alle spese di manodopera con un importo di 30 euro per intervento.

A partire dal 18 aprile 2024, è stata introdotta una copertura totale dei costi per i casi di recidiva (categoria 4UD). Questo significa che, dopo la prima sostituzione del serbatoio dell’urea tramite special coverage, il cliente che si rivolge a un riparatore autorizzato Stellantis per un secondo intervento sul serbatoio riceverà il 100% di copertura per i costi dei ricambi e della manodopera, a condizione che siano rispettati determinati criteri (entro 50.000 km o 24 mesi dalla sostituzione precedente, effettuata da un riparatore autorizzato e documentata da fattura; veicoli usati non inclusi). Queste misure rimarranno valide fino ad agosto 2028.