Stellantis e Zeta Energy annunciano un accordo per sviluppare batterie al litio-zolfo per veicoli elettrici

Stellantis e Zeta Energy Corp. hanno annunciato un accordo di sviluppo congiunto per far avanzare la tecnologia delle celle delle batterie per i veicoli elettrici. Questa collaborazione mira a sviluppare batterie al litio-zolfo per veicoli elettrici con una densità di energia gravimetrica rivoluzionaria, fornendo al contempo una densità di energia volumetrica paragonabile alle attuali batterie agli ioni di litio.

Stellantis e Zeta Energy insieme per le nuove batterie al litio-zolfo

Per i clienti, ciò potrebbe significare un pacco batteria molto più leggero che offra la stessa energia utilizzabile delle attuali batterie agli ioni di litio, consentendo al contempo una maggiore autonomia, una migliore maneggevolezza e prestazioni di alto livello. Questa tecnologia innovativa potrebbe ridurre anche del 50% i tempi di ricarica rapida, rendendo l’esperienza di guida di un veicolo elettrico ancora più fluida e conveniente. Inoltre, si prevede che le batterie al litio-zolfo costeranno meno della metà del prezzo delle attuali batterie agli ioni di litio.

“La nostra collaborazione con Zeta Energy rappresenta un passo fondamentale nel portare avanti la nostra strategia di elettrificazione mentre ci impegniamo a fornire veicoli puliti, sicuri e convenienti”, ha affermato Ned Curic, Chief Engineering and Technology Officer di Stellantis. “Le tecnologie rivoluzionarie delle batterie come quelle al litio-zolfo supportano l’impegno di Stellantis verso la neutralità del carbonio entro il 2038, garantendo al contempo autonomia, prestazioni e costi ottimali per i nostri clienti”.

“Siamo lieti di lavorare con Stellantis su questo progetto”, ha affermato Tom Pilette, CEO di Zeta Energy. “La combinazione della tecnologia delle batterie al litio-zolfo di Zeta Energy con l’impareggiabile esperienza di Stellantis nell’innovazione globale, nella produzione e nella distribuzione può migliorare significativamente le prestazioni dei veicoli e il profilo dei costi, rafforzando al contempo la resilienza della catena di fornitura di batterie e veicoli elettrici”.

Le batterie saranno prodotte da materiali riciclati e metano, con emissioni di CO2 significativamente inferiori rispetto a qualsiasi tecnologia di batterie esistente. La tecnologia delle batterie di Zeta Energy è progettata per essere prodotta nell’ambito delle tecnologie gigafactory esistenti e farà affidamento su una catena di fornitura breve e completamente domestica in Europa o Nord America.

La collaborazione include sia lo sviluppo della pre-produzione che la pianificazione della produzione futura. Una volta completato il progetto, si prevede che le batterie alimenteranno i veicoli elettrici di Stellantis entro il 2030.

La tecnologia delle batterie al litio-zolfo offre prestazioni più elevate a costi inferiori rispetto alle tradizionali batterie agli ioni di litio. Lo zolfo ampiamente disponibile ed economico riduce sia le spese di produzione che i rischi della catena di approvvigionamento. Le batterie al litio-zolfo di Zeta Energy utilizzano materiali riciclati, metano e zolfo non raffinato, un sottoprodotto di varie industrie, e non richiedono cobalto, grafite, manganese o nichel.

Lo sviluppo di veicoli elettrici efficienti e convenienti è un pilastro fondamentale del piano strategico Dare Forward 2030 di Stellantis, che prevede di offrire più di 75 modelli di veicoli elettrici. Stellantis adotta un approccio a doppia chimica per soddisfare tutti i clienti ed esplora tecnologie innovative per celle e batterie.