Carlos Tavares: “L’Europa è un caos burocratico, dovrebbe imparare dal Marocco”

Carlos Tavares, CEO di Stellantis, è tornato al centro delle discussioni con le sue affermazioni sulla burocrazia europea. Nel corso di una conferenza stampa tenutasi martedì, incentrata sulle sfide future del settore automobilistico alla luce delle nuove regolamentazioni ambientali, Tavares ha espresso critiche dirette all’approccio dell’Europa nella gestione economica e legislativa.

Carlos Tavares ha espresso critiche dirette all’approccio dell’Europa nella gestione economica e legislativa

“L’Europa è un vero caos burocratico che frena l’innovazione e ostacola lo sviluppo industriale. Dovremmo prendere esempio dal Marocco, dove le procedure amministrative sono più snelle e orientate al supporto degli investimenti”, ha dichiarato Carlos Tavares. “In Marocco, la collaborazione con le autorità è diretta ed efficiente. Gli investitori possono contare su trasparenza e tempi rapidi nelle decisioni. In Europa, invece, la burocrazia rappresenta un freno costante, rallentando ogni processo, dall’approvazione dei progetti al lancio di nuovi prodotti sul mercato.”

Il leader di Stellantis ha espresso critiche verso le politiche regolatorie dell’Unione Europea, in particolare riguardo agli standard sulle emissioni e alla transizione ecologica. A suo avviso, le normative stabilite risultano spesso disallineate rispetto alle reali possibilità economiche e tecnologiche, rendendone complessa l’applicazione concreta. “L’Europa ci fissa obiettivi climatici ambiziosi, ma non ci fornisce gli strumenti per raggiungerli. Quella che dovrebbe essere un’evoluzione diventa una rivoluzione e dobbiamo operare sotto un’enorme pressione invece di concentrarci sull’innovazione “, ha aggiunto Carlos Tavares.

Tavares ha evidenziato come la scarsa coordinazione tra gli Stati membri e la complessità delle normative europee generino ritardi e costi aggiuntivi per le imprese, penalizzando l’industria automobilistica del continente rispetto ad altre aree del mondo. Il Marocco, grazie alla sua strategia pro-investimenti e alla posizione geografica strategica, sta emergendo come un attore chiave nello scenario industriale globale. Tavares ha suggerito che l’Europa debba prendere spunto dalle pratiche adottate in questo paese per semplificare i processi amministrativi e rafforzare la propria competitività.

“Non si tratta di copiare il Marocco, ma di capire come azioni semplici ed efficaci possano accelerare lo sviluppo del settore. L’Europa deve smettere di essere ostaggio della propria burocrazia e iniziare ad agire in modo più pragmatico “, ha concluso il capo di Stellantis.