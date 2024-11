Stellantis, impegno a Oriente: memorandum di cooperazione con China Automobile Trading

Durante la settima edizione del “China International Import Expo”, che ha avuto luogo appena ieri, il 6 novembre, la divisione di Stellantis China ha consolidato una collaborazione di lungo termine con China Automobile Trading. Un accordo che rafforzerà l’operato del gruppo e la collaborazione per la presenza commerciale in Cina con effetti visibili anche nel corso dei prossimi decenni.

Stellantis sancisce la cooperazione con la compagnia cinese firmando un nuovo memorandum di cooperazione a partire dal 2025. Lo sguardo a Oriente non può stupire, data l’importanza e, talvolta, anche la “dipendenza” dalla potenza di fuoco cinese per la crescita e lo sviluppo di altri brand nel mondo.

Tale intesa siglata da Stellantis rafforza una partnership storica avviata già nel 1993 con Chrysler e mira a potenziare la crescita dei marchi Jeep e Alfa Romeo sul mercato cinese, per rinvigorire e stimolare un settore in pieno sviluppo inerente le auto premium.

Il piano di cooperazione non si limita solo a rafforzare la presenza commerciale, ma punta anche a garantire un’esperienza di acquisto completa e immersiva per i clienti cinesi dei due marchi interni all’ombrello di 14 marchi di Stellantis, appunto, Jeep e Alfa Romeo. A partire da ottobre 2024, questi due iconici marchi contano su oltre 100 punti vendita e assistenza dislocati in Cina, elemento (senza dubbio ancora di “partenza”) che garantisce sufficiente copertura territoriale e accessibilità ai clienti.

Il memorandum è volto a introdurre sul mercato cinese veicoli importati di qualità elevata, supportati da un ecosistema di servizi completo e progettati per offrire un’esperienza di guida esclusiva, quella che vuole offrire Stellantis ai potenziali clienti cinesi, rispondendo alle crescenti richieste locali per veicoli di fascia alta.

Questo accordo intende non solo soddisfare la domanda di modelli premium ma anche a dare un impulso rinnovato al settore automobilistico cinese. Stellantis e China Automobile Trading condividono l’obiettivo di espandere la loro influenza e la propria reputazione in Cina in un mercato vivissimo e sempre più competitivo.