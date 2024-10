Leasys e World Shopper celebrano una partnership per promuovere una mobilità elettrica più consapevole in Portogallo

Leasys Portugal e World Shopper uniscono le forze, attraverso il progetto “Viver Elétrico”, per promuovere la mobilità elettrica nel Paese. Si tratta di un passo decisivo verso il potenziamento degli utenti di veicoli elettrici, sia privati ​​che aziendali, con una serie di strumenti pratici che consentiranno loro di sfruttare al meglio questi veicoli e di affrontare con fiducia le sfide della transizione elettrica.

Leasys Portugal ha stretto una partnership con World Shopper attraverso il progetto “Viver Elétrico”

Basati su più di 10 anni di studio ed esperienza nel campo dell’elettrificazione in Portogallo, i moduli di formazione, in presenza e online, sono stati progettati per soddisfare le esigenze di ciascun utente, con un metodo che include un manuale di consultazione rapida, costantemente aggiornato, e un aiuto scrivania per un supporto completo.

Attraverso il suo partner, Leasys Portugal consiglia i propri clienti, mostrando loro i vantaggi delle azioni formative, fornendo loro conoscenze specializzate e l’accesso a condizioni speciali. Il servizio, ora disponibile, si impegna anche a demistificare le paure più comuni riguardo ai veicoli elettrici, attraverso video educativi che saranno lanciati a breve.

Per Nuno Jacinto, Direttore Generale di Leasys Portugal, “ Quando si parla di mobilità elettrica, è fondamentale fornire ai nostri Clienti conoscenze e contenuti basati sull’esperienza reale. Questa partnership con World Shopper attraverso il suo progetto Viver Elétrico risponde a questa esigenza, fornendo formazione e dati reali, essenziali per demistificare i timori sull’elettrificazione. Il nostro obiettivo principale è contribuire ad un processo decisionale fondato e ad una fruizione consapevole, promuovendo un’esperienza che soddisfi le aspettative e le opportunità del futuro della mobilità”.

Per Ricardo Oliveira, Fondatore di World Shopper “La missione di Viver Elétrico è offrire conoscenze pratiche, aggiornate e accessibili, consentendo agli utenti di effettuare la transizione dalla combustione all’elettrificazione con totale fiducia e sicurezza. Vogliamo consentire ai conducenti di sfruttare al meglio i veicoli elettrici, eliminando l’incertezza e promuovendo un’esperienza più efficiente. Insieme a Leasys stiamo creando un’esperienza formativa che va oltre l’ovvio, contribuendo a costruire una mobilità elettrica più accessibile, informata ed efficace”.