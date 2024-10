Stellantis: a settembre -26% in Europa

A settembre, il gruppo Stellantis ha registrato 148.306 immatricolazioni di auto in Europa Occidentale, segnando una diminuzione del 26 per cento rispetto allo stesso mese dello scorso anno. Di conseguenza, la quota di mercato del gruppo automobilistico guidato dal CEO Carlos Tavares è scesa dal 17,2 per cento al 13,3 per cento.

A settembre calano e non di poco le immatricolazioni del gruppo Stellantis nel nostro continente

Nei primi nove mesi del 2024, Stellantis ha venduto 1.550.043 auto, registrando un calo del 6 per cento rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. La quota di mercato è scesa al 15,9 per cento, rispetto al 17 per cento dello stesso periodo dell’anno scorso.

Secondo i dati dell’ACEA, a settembre le immatricolazioni di auto in Europa Occidentale (Ue, Efta e Regno Unito) hanno raggiunto 1.118.083 unità, registrando un calo del 4,2 per cento rispetto allo stesso mese del 2023. Tuttavia, nei primi nove mesi dell’anno, le vendite sono ammontate a 9.779.605 vetture, mostrando una crescita dell’1 per cento rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.

Dunque per il gruppo Stellantis ancora una notizia non particolarmente positiva. L’azienda nata dalla fusione di Fiat Chrysler Automobiles e PSA fa ancora una volta peggio del mercato nel suo insieme e dunque perde ancora terreno in Europa.