Tavares: le normative UE sulle emissioni aumentano i costi del 40% per le case automobilistiche

Carlos Tavares, amministratore delegato di Stellantis, ha sottolineato che le attuali normative sull’emissione dell’Unione Europea stanno gravando l’industria automobilistica con costi che risultano essere superiori del 40 per cento rispetto ai precedenti. Questo avviene in un contesto in cui i consumatori mostrano una certa riluttanza nell’acquisto di veicoli elettrici, spesso considerati più costosi. le dichiarazioni sono state rese durante il suo intervento dinanzi alla Commissione per le attività produttive del Parlamento.

“In Italia, il costo dell’energia è estremamente elevato; ad esempio, è praticamente doppio rispetto a quello della Spagna, e questa situazione rappresenta uno svantaggio notevole per le imprese. Non riesco a comprendere appieno le ragioni di questo fenomeno, ma è indubbio che si tratti di un fattore che dobbiamo tenere in considerazione nella nostra strategia operativa,” ha dichiarato Tavares. Questa osservazione mette in evidenza le sfide economiche che le aziende devono affrontare in un contesto di costi energetici così alti, che possono influire sulla competitività e sulla sostenibilità delle attività industriali.

Carlos Tavares ha comunque chiarito che Stellantis non ha richiesto alcuna modifica alle normative attuali, nemmeno in merito agli obiettivi intermedi fissati dall’Unione Europea per il prossimo anno. Questa dichiarazione evidenzia la posizione della compagnia, che, pur riconoscendo l’impatto delle normative sulle proprie operazioni, non cerca cambiamenti legislativi, mantenendo così il proprio impegno verso le direttive europee.

“Noi vogliamo fare la nostra parte ma chiediamo stabilità nella regolamentazione,”. Insomma il portoghese si augura che il settore auto possa fare i conti nei prossimi anni con un quadro normativo chiaro e coerente, che consenta alle aziende di pianificare in modo efficace le proprie strategie e investimenti futuri.

“Per essere sempre conformi alle nuove normative, siamo costretti ad aggiornare e modificare le tecnologie che utilizziamo. Tutto ciò ovviamente può causare una certa ansia, poiché il cambiamento, specie se è rapido e vasti, può essere molto stressante. Tuttavia, in Stellantis abbiamo le idee chiare e sappiamo cosa fare per portare avanti questo cambiamento in modo efficace e strategico.”

“Il settore è attualmente sotto tensione; ci sono vari attriti e difficoltà che stiamo affrontando, ma noi rimaniamo sereni e fiduciosi,” ha dichiarato Tavares. “Anziché litigare sulle regolamentazioni, dobbiamo concentrarci sul lavorare insieme per raggiungere gli obiettivi che ci siamo posti nel modo migliore possibile.” Il numero uno di Stellantis ha inoltre affermato con convinzione che “è fondamentale gestire gli attriti in modo efficace, evitando discussioni inutili e promuovendo la collaborazione tra tutte le parti coinvolte.”