FlexCare sostituisce Mopar Vehicle Protection per Stellantis negli USA 

FlexCare è il nuovo nome per i contratti di assistenza per veicoli e altri prodotti di protezione per veicoli negli Stati Uniti, ha annunciato oggi Stellantis. Il servizio sostituisce Mopar Vehicle Protection (MVP).

FlexCare sostituisce Mopar Vehicle Protection: nuovo nome, ma stesso servizio e varietà di prodotti di protezione del veicolo su misura

Attualmente lanciato gradualmente negli Stati Uniti e in mercati globali selezionati, FlexCare sarà collegato ai marchi di veicoli Stellantis, Chrysler, Dodge, Jeep e Ram, per un’esperienza cliente semplificata e più personalizzata. “FlexCare è un nuovo nome, ma il servizio di fabbrica esperto e la varietà di prodotti di protezione per veicoli personalizzati non cambiano”, ha affermato Jim Trebilcock, responsabile globale dei contratti di assistenza di Stellantis.

“FlexCare è sinonimo di flessibilità combinata con fiducia e sicurezza, che porta alla tranquillità dei nostri stimati clienti. Come abbiamo fatto con il nostro programma di successo Mopar Vehicle Protection, il nostro nuovo servizio si impegna a garantire una soddisfazione senza pari per clienti e concessionari, un’affidabilità eccezionale e un valore eccezionale, rendendolo la scelta ideale per la protezione dei veicoli”.

I vantaggi di FlexCare per i clienti includono: Possibilità di far eseguire la manutenzione del veicolo presso qualsiasi concessionario FCA degli Stati Uniti da tecnici Mopar completamente formati, Riparazioni effettuate con parti certificate e approvate OEM dalla fabbrica, Possibilità di scegliere un piano in base alla propria esperienza di proprietà, in termini di durata, chilometraggio e copertura, Possibilità di integrare il costo della copertura nel pagamento del veicolo o di utilizzare opzioni di pagamento senza interessi. Questo servizio di Stellantis offre una gamma di servizi di manutenzione e riparazione dei veicoli, offrendo ai clienti opzioni flessibili e convenienti per mantenere i loro veicoli in condizioni ottimali.