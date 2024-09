Stellantis Canada vince il premio Best Ergonomics Program Award 

Stellantis Canada ha ricevuto i massimi riconoscimenti dal Canadian Centre for Occupational Health and Safety per il suo programma di ergonomia, che aiuta a prevenire l’insorgenza di disturbi muscoloscheletrici correlati al lavoro e di lesioni da sforzo ripetitivo sul posto di lavoro. DMS e RSI sono termini utilizzati per descrivere disturbi dolorosi che colpiscono tendini, muscoli, nervi e articolazioni del collo, delle spalle, delle braccia e delle mani. Il premio è stato conferito all’azienda durante il banchetto del CCOHS del 26 settembre.

Il premio riconosce il lavoro da Stellantis nel campo della salute e sicurezza sul lavoro per garantire la sicurezza e il benessere sul posto di lavoro

“Il benessere, la salute e la sicurezza dei nostri dipendenti sono una priorità assoluta all’interno dell’organizzazione”, ha affermato Tobin J. Williams, vicepresidente senior per le risorse umane, Stellantis North America. “Ricevere questo premio rafforza il nostro impegno a continuare a fornire un ambiente di lavoro confortevole, efficiente e sicuro. E ciò richiede il supporto e l’attenzione di tutti all’interno dell’organizzazione, dai vertici aziendali al reparto produttivo”.

Grazie ai loro sforzi, gli stabilimenti canadesi di Stellantis hanno ridotto del 20% gli infortuni MSD e RSI rispetto all’anno scorso tra i dipendenti, compresi i lavoratori non addetti alla produzione. Ciò è stato possibile grazie alla comprensione e all’utilizzo dei principi ergonomici che svolgono un ruolo importante nella produzione, concentrandosi in particolare sulla relazione tra un lavoratore e il suo ambiente. L’identificazione, la valutazione e l’eliminazione dei rischi contribuiscono a prevenire infortuni e malattie, migliorando al contempo il benessere generale, la salute e la sicurezza.

Ad esempio, il team di ergonomia dello stabilimento di assemblaggio di Windsor, insieme agli operatori di produzione, ai team leader e alla dirigenza, ha partecipato a un ciclo iniziale di raccolta dati in stabilimento per supportare un progetto di innovazione in collaborazione con lo United States Council for Automotive Research (USCAR) e l’Università di Windsor. Il progetto ha utilizzato la tecnologia di motion capture per catturare attività e posture specifiche del mondo automobilistico da utilizzare nel software di modellazione umana digitale. Ciò migliora l’efficienza della valutazione, identifica i fattori di rischio e fornisce soluzioni significative per ridurre infortuni e malattie.

“Le nostre politiche e pratiche sono state sviluppate e perfezionate per garantire che i nostri programmi ergonomici siano all’avanguardia”, ha affermato Chris Pearson, vicepresidente di benessere, salute e sicurezza, Stellantis North America. “Mentre le nostre attività in Canada si evolvono, sappiamo che è fondamentale continuare a integrare la tecnologia per supportare e proteggere i nostri dipendenti”.

Dalle fasi iniziali di progettazione alle attività quotidiane del sito di produzione, l’approccio di Stellantis all’ergonomia si concentra sul miglioramento dell’interfaccia tra posto di lavoro e operatore attraverso l’integrazione di standard, l’identificazione di rischi e soluzioni efficaci e l’utilizzo di strumenti avanzati, come software di modellazione umana digitale e realtà virtuale, nelle prime fasi di progettazione.