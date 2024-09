Stellantis e Petronas Lubricants International lanciano Selenia SUSTAINera

Stellantis, in collaborazione con Petronas Lubricants International (PLI), presenta la sua ultima gamma di lubrificanti: gli oli motore Selenia SUSTAINera a marchio congiunto. Questa innovativa gamma di prodotti, ricavata da oli base riciclati, riduce l’impronta di carbonio offrendo al contempo prestazioni eccezionali del motore.

Stellantis: il lancio rappresenta il passo successivo di una partnership storica con Petronas Lubricants International

Selenia SUSTAINera è progettato utilizzando una tecnologia avanzata e incorpora oli base riciclati di prima qualità, con il 30% della sua formulazione ricavata da materiali riciclati. Il prodotto dimostra anche il suo forte impegno per la sostenibilità, con imballaggi realizzati al 50% in plastica riciclata e riciclabili al 100%. Offre prestazioni eccezionali di protezione del motore senza compromettere la qualità del prodotto, paragonabili alle formulazioni di oli base vergini.

Basandosi su oltre un secolo di esperienza combinata di entrambi gli attori del settore, la gamma Selenia SUSTAINera evidenzia una dedizione condivisa alla responsabilità ambientale. Sfrutta l’attuale modello di economia circolare di Stellantis e l’esperienza di Petronas Lubricants International nella fornitura di lubrificanti di alta qualità.

Hezlinn Idris, amministratore delegato di Petronas Lubricants International e amministratore delegato del gruppo, ha affermato: “Attraverso questa partnership, abbiamo creato una sinergia che unisce l’approccio lungimirante di Stellantis nell’offrire una mobilità sostenibile, sicura e conveniente, con la nostra competenza nel fornire prestazioni del motore superiori, derivante dai nostri insegnamenti e dall’innovazione in Formula Uno”.

“La trasformazione dei rifiuti in prodotti di valore non solo ci consente di soddisfare le mutevoli esigenze dei nostri clienti, ma ci avvicina anche di un passo alle nostre aspirazioni di emissioni nette di carbonio pari a zero”, ha aggiunto Hezlinn.

Specificamente studiato per soddisfare i requisiti dei motori Euro 5, il portafoglio Selenia SUSTAINera comprende tre prodotti con diverse viscosità: Selenia SUSTAINera WR Pure Energy 5W-30, Selenia SUSTAINera K Pure Energy 5W-40 e Selenia SUSTAINera Multipower Gas 5W-40, disponibili in confezioni da 1 litro e 5 litri per i Marchi: Abarth, Alfa Romeo, FIAT, Fiat Professional, Lancia, Jeep e Chrysler.

Alison Jones, Senior Vice-President of Circular Economy di Stellantis, ha affermato: “L’introduzione dei lubrificanti Selenia SUSTAINera amplia l’offerta di prodotti RECYCLE SUSTAINera e amplia la gamma di oli motore sostenibili per i marchi Stellantis. Segna il nostro impegno avanzato nel fornire soluzioni innovative di alta qualità riducendo al contempo gli sprechi per preservare l’ambiente. La nostra strategia 4R comprende Remanufacturing, Repair, Reuse, Recycle e siamo orgogliosi di essere partner di PLI in questo percorso che migliora le pratiche di economia circolare verso la decarbonizzazione”. Dopo l’introduzione degli oli motore Selenia SUSTAINera, i due partner stanno definendo il piano per ampliare la gamma di prodotti riciclati nel prossimo futuro.