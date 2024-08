Nuova Citroën C5 Aircross: la prossima generazione sarà il top della gamma Citroën

Citroën si appresta a lanciare nel corso del prossimo anno la nuova Citroën C5 Aircross, che diventerà il suo modello di punta e sarà dotata per la prima volta di propulsione elettrica. L’azienda francese ha deciso di focalizzarsi sui modelli del segmento principale per il futuro. Pertanto, non sostituirà la C5 X, che ha ottenuto risultati di vendita modesti, ma solo il SUV gemello e più popolare rispetto a quella berlina continuerà a essere prodotto in una nuova generazione.

Ecco come potrebbe apparire il design esterno della nuova Citroën C5 Aircross

Il capo di Citroën Thierry Koskas ha confermato che la nuova piattaforma consentirà per la prima volta alla Citroën C5 Aircross di essere offerta con un propulsore elettrico e ha affermato che questa è una cosa “che vogliamo davvero offrire”. La piattaforma sarà a trazione anteriore e la versione con motore singolo, lo stesso della e-3008, svilupperà 207 CV, sebbene sarà disponibile anche una versione con due motori da 316 CV. La piattaforma può ospitare una batteria da 73 kWh o da 98 kWh, quest’ultima capace di garantire nella vettura di Peugeot un’autonomia di 700 chilometri.

Koskas ha confermato che la C5 Aircross sarà offerta con propulsori ibridi standard e plug-in, rendendola l’unico modello della futura gamma Citroën a disporre di una versione PHEV. “L’ibrido plug-in può rispondere ad alcune delle esigenze del mercato per questo modello,” ha dichiarato Koskas. “Tuttavia, comporta un costo aggiuntivo, poiché la batteria è piuttosto grande e non ha senso installarla su auto più piccole.”

La nuova C5 Aircross dovrebbe ispirarsi al design della recente Citroen C3, che ha introdotto il nuovo linguaggio stilistico del marchio. Questo suggerisce un orientamento verso un design più angolare ed espressivo, insieme al nuovo logo di Citroën. vedremo dunque quali altre novità emergeranno a proposito di questo modello il cui debutto sembra essere ormai vicino.