Stellantis ha premiato 7 startup innovative in occasione dei Venture Awards 2024 

Stellantis ha premiato sette startup tecnologiche nel corso della terza edizione annuale degli “Stellantis Venture Awards”, evento che mette in luce innovazione e collaborazioni ad alto valore aggiunto. I Venture Awards evidenziano l’impegno di Stellantis nel fornire tecnologie e capacità incentrate sul cliente che alimentano l’ambizione di Dare Forward 2030 per una mobilità globale pulita, sicura e conveniente.

I Stellantis Venture Awards premiano cinque startup partner e due startup che hanno beneficiato di un investimento del fondo Stellantis Ventures

“Il nostro obiettivo è creare tecnologie che si integrino perfettamente nella vita di tutti”, ha affermato Ned Curic, Chief Engineering and Technology Officer di Stellantis. “Siamo estremamente grati alle startup che ci aiutano a fornire tecnologie che arricchiscono e migliorano le esperienze dei nostri clienti. »

I vincitori di quest’anno sono stati selezionati in base al loro impatto sull’esperienza del cliente, alla novità della loro tecnologia e al suo potenziale di integrazione all’interno di Stellantis. Gli Stellantis Venture Awards 2024 sono i seguenti:

Etica: Glanceable (Francia) offre una soluzione di customer experience basata sull’intelligenza artificiale che centralizza, analizza e aiuta a rispondere automaticamente a tutti i feedback dei clienti tramite un’interfaccia intuitiva e un’intelligenza artificiale proprietaria.

Niron Magnetics (USA) sta ampliando il processo produttivo per la produzione in serie di magneti permanenti a base di nitruro di ferro, privi di minerali rari e materie prime critiche. Utilizzando materie prime rispettose dell’ambiente, questa innovazione rivoluziona la progettazione di nuovi generatori e motori elettrici.

Tecnologia: Epitone (USA) è pioniere nell’innovazione della realtà aumentata nel settore automobilistico con il suo sistema LiveWindow che migliora la sicurezza proiettando il percorso e altre informazioni essenziali sul parabrezza, nel campo visivo del conducente. Questa tecnologia innovativa si integra perfettamente in diversi livelli di guida autonoma.

Voltbras (Brasile) fornisce alle aziende un innovativo software di gestione della ricarica dei veicoli elettrici white label, per monitorare e gestire il funzionamento dei caricabatterie dei veicoli elettrici.

Ample (USA) offre un sistema modulare di scambio delle batterie dei veicoli elettrici che può essere integrato senza la necessità di modificare la piattaforma del veicolo. La soluzione modulare di Ample può fornire alimentazione a più piattaforme senza alcuna modifica, a basso costo e rapida da implementare.

VALORE: Wheel.me (Norvegia), azienda di robotica e IoT che offre una soluzione innovativa alla mobilità indoor ed è specializzata in ruote autonome. Trasformando le infrastrutture esistenti in robot autonomi, questa startup aiuta le aziende a migliorare l’efficienza e la produttività dei loro percorsi di automazione. Emotiva (Italia) si dedica a decifrare l’attenzione e le emozioni umane attraverso una tecnologia basata sull’intelligenza artificiale che analizza le reazioni dei clienti per migliorare l’efficacia della pubblicità.

Stellantis si congratula anche con gli altri 22 finalisti e i loro progetti: 4Screen, Bioxegy, Chunjian, Comet ML, Deep ESG, Deep legal analytics, DeepHawk, Fleeti, Forge 3D, Gaming, Gnani, Hevo, HMRexpert, Hubject, Inbolt, Minviro, Mira, Mielina, Nebula Link, Proovstation, Sowhen, Volix.

Come partner: Stellantis incoraggia l’innovazione attraverso la rapida implementazione di soluzioni innovative, inclusa la firma di oltre 150 contratti di partnership con startup negli ultimi tre anni.

Come investitore: con un investimento iniziale di 300 milioni di euro, il fondo di capitale Stellantis Ventures si concentra su giovani aziende in fase di start-up o post-creazione che sviluppano tecnologie all’avanguardia nel settore dell’automobile e della mobilità. Dalla sua nascita due anni fa, Stellantis Ventures ha investito in 14 startup, con nuovi investimenti quest’anno in Tiamat, una società con sede in Francia che sviluppa e commercializza la tecnologia delle batterie agli ioni di sodio, e Steerlight, il progettista di una nuova generazione di batterie ad alta tecnologia sensori LiDAR (Ligh Detection and Ranging: rilevamento e rilevamento mediante onde luminose) ad alte prestazioni.