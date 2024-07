Stellantis e Ford: oltre 1 miliardo l’anno dagli accordi di merchandising

Le case automobilistiche guadagnano sempre più soldi grazie alla vendita di prodotti che utilizzano i loro nomi. Questo è il caso di Stellantis e Ford. Quando a metà maggio il sapone Bronco Bricc fu messo in vendita a 8 dollari l’uno, tutte le 40.000 saponette furono vendute in tre giorni.

Stellantis e Ford: oltre 1 miliardo dal merchandising

La partnership tra Ford Motor Co. e il marchio Dr. Squatch non è che un esempio di accordi di licenza e merchandising che generano un stimato 1 miliardo di dollari di vendite al dettaglio all’anno. “È semplicemente pazzesco”, ha detto Marsha Schroeder, direttore del merchandising globale della Ford. Ford non è la sola. Anche General Motors e Stellantis stanno assistendo a un’impennata nelle vendite di prodotti associati ai loro marchi più popolari. Tutto, dai cappellini da baseball alle T-shirt, dalle Dodge Ball ai veicoli in scala ridotta per bambini.

Jeep vende robusti stivali Moab del marchio Merrell per $ 169,99 da Moosejaw e Dick’s Sporting Goods. Altri stili (e prezzi) sono disponibili presso REI e LA Police Gear. Gli stivali da lavoro Wolverine includono gli stivali Rebel e Tradesmen della collezione Ram per $ 139,97 presso Boot Barn o Country Outfitters. (Tale accordo ha portato anche a una grande donazione per programmi no-profit a beneficio dei mestieri qualificati.)

Una collaborazione streetwear con Warren Lotas con immagini della muscle car Dodge Demon SRT è andata esaurita in 56 minuti, mentre le sneaker sono andate esaurite in soli sette minuti, ha affermato Kim Adams House, direttore di Stellantis per licenze e merchandising globali. Le magliette di una seconda collezione Dodge Demon, “Forged in Flames”, sono andate esaurite in 10 minuti. Il merchandising Jeep è venduto negli Stati Uniti, così come in Italia, Brasile, Malesia e paesi dell’Africa, ha affermato House. “Il nostro programma di licenza è cresciuto di oltre il 100% rispetto al 2017. Uno dei nostri mercati più grandi per il marchio Jeep è l’Asia. Abbiamo negozi Jeep indipendenti con cappelli, camicie e scarpe.”



Stellentis ha in programma di svelare una collaborazione con un famoso marchio di lifestyle più avanti quest’anno, ha detto House. L’abbigliamento è noto per il suo stile classico sulla costa orientale. Sebbene i consumatori adulti siano un obiettivo chiave per il merchandising automobilistico, lo sono anche i loro bambini. Dodge ha avuto successo collaborando con Lego per creare kit per ragazzi e ragazze per costruire auto Charger e Challenger classiche e moderne.

“La nostra missione per Stellantis è quella di creare affinità con il marchio, aspirazione e generare fatturato”, ha detto House. “Stiamo stipulando accordi contrattuali con aziende o produttori per realizzare i nostri prodotti personalizzati che sono marchi registrati. Quando si stipula un contratto dall’inizio alla fine, possono volerci dai 12 ai 18 mesi per portare un prodotto sul mercato e poi realizzare fatturato. I ricavi da royalty sul lato della merce sono diversi. È un turnaround molto più rapido. Si può sviluppare un prodotto nell’arco di settimane”.

Stellantis lavora con oltre 300 licenziatari in circa 150 paesi e ha persino dei fan di prodotti con licenza che hanno creato merchandising da soli, senza autorizzazione. Una stilista di Chicago ha creato una linea di abbigliamento Jeep non autorizzata per le donne che includeva leggings e colori insoliti, cercando di riempire una nicchia che non riusciva a trovare, e Stellantis l’ha apprezzata così tanto che ha scelto di concederle la licenza invece di contestare il suo diritto di vendere abbigliamento di marca, ha detto House.