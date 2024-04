Stellantis: avvistato in Cina il nuovo SUV Leapmotor A12

Leapmotor A12 è il nome con cui attualmente è conosciuto un futuro SUV della casa automobilistica cinese che come sappiamo nei mesi scorsi è entrata a far parte della galassia relativa al gruppo Stellantis.

Leapmotor A12 il futuro SUV del marchio cinese di Stellantis è stato avvistato nei giorni scorsi in Cina in versione prototipo

Oggi vi segnaliamo che nei giorni scorsi in Cina sui social sono apparse le prime foto spia di questo SUV destinato ad avere un ruolo importante nella gamma della casa cinese che come sappiamo in futuro produrrà alcune auto anche in Europa negli stabilimenti di Stellantis. Le immagini sono apparse su Xiaohongshu, l’equivalente cinese di Instagram. Dalle foto possiamo vedere che la nuova vettura che porta il nome del progetto Leapmotor A12 è notevolmente più piccola della Leapmotor C11. Fast Technology ipotizza che il prezzo del nuovo SUV compatto potrebbe partire da 99.800 yuan (13.800 dollari).

La vettura appare ricoperta di camuffamenti. Ma anche così il design sembra essere simile a quello della Leap C10, la prima auto globale del marchio. Il Leapmotor A12 ha maniglie delle porte nascoste e sembra più piccolo del C10. Al momento non ci sono foto spia degli interni, ma è probabile che sia simile al C10 con un quadro strumenti LCD e display centrale fluttuante. Avrà anche una disposizione tradizionale a due file e cinque posti.

Secondo quanto riportano i media cinesi Leapmotor A12 dovrebbe arrivare sul mercato sia in versione elettrica che ibrida. Si dovrebbe trattare di un modello globale e dunque ci sono possibilità che proprio grazie a Stellantis il modello in questione possa arrivare anche nel nostro continente. Vedremo dunque che novità arriveranno a proposito di questo nuovo SUV della casa cinese e se davvero la sua commercalizzazione sarà estesa anche all’Europa.