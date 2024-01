Stellantis: la Malesia potrebbe diventare il suo hub per la regione Asia-Pacifico

Stellantis, il colosso automobilistico globale, si sta preparando a fare della Malesia il suo nuovo hub per la regione Asia-Pacifico entro il 2025. Questo piano prevede l’esportazione di 280.000 veicoli dalla Malesia in 20 paesi della regione entro il 2028. La Malesia fungerà anche da quartier generale di Stellantis e da centro di distribuzione regionale per i componenti nell’Asia del Pacifico.

Entro il 2025 la Malesia è destinata a diventare il nuovo hub di Stellantis per la regione Asia-Pacifico

Lo stabilimento Stellantis a Gurun, Kedah, è destinato ad aumentare la produzione, concentrandosi sia sull’assemblaggio locale che sulle esportazioni. Questa espansione include l’aumento della gamma di modelli offerti sul mercato. In particolare, Stellantis mira a introdurre cinque modelli di veicoli elettrici a batteria (BEV) in Malesia, posizionando il paese come un potenziale hub per l’assemblaggio di batterie per veicoli elettrici per i mercati locali e dell’ASEAN, nonché per l’India.

Si prevede che la capacità produttiva della fabbrica di Gurun raggiungerà il suo massimo entro la fine del 2026, concentrandosi principalmente sulle esportazioni. Attualmente lo stabilimento ha una capacità produttiva massima di 60.000 unità all’anno, che può essere aumentata a 90.000 unità con un turno aggiuntivo, senza richiedere ulteriori investimenti di capitale. I prodotti che utilizzano la piattaforma STLA M incorporeranno l’80 per cento di componenti dell’ASEAN entro il 2026, portando potenzialmente ad acquisti di componenti dalla Malesia per un valore fino a 5 miliardi di RM.

Peugeot sarà il marchio principale di Stellantis in questa espansione, con la Peugeot E-3008 che sarà introdotta in Malesia. La strategia di Stellantis prevede l’introduzione di veicoli multienergia, compresi i veicoli elettrici della piattaforma STLA-M, in grado di produrre veicoli elettrici con un’autonomia fino a 700 km e prestazioni di ricarica e guida ottimali. L’investimento globale di Stellantis nel solo software di elettrificazione supera i 30 miliardi di euro dal 2021 al 2025. Ashwani Muppasani, che avrà sede in Malesia, ha sottolineato l’importanza strategica di questa espansione, considerando la rapida crescita economica in India e nella regione Asia-Pacifico.