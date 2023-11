Stellantis: 900 lavoratori stranieri contribuiranno a costruire l’impianto di batterie di Windsor

NextStar Energy Inc. afferma di aspettarsi oltre 900 lavoratori stranieri per aiutare a costruire il suo impianto di batterie fortemente sovvenzionato a Windsor, Ontario. La società, di proprietà congiunta di Stellantis e LG Corp. con sede in Corea del Sud, afferma che il personale temporaneo globale farà parte dei circa 1.600 tecnici che i suoi fornitori esterni utilizzeranno per assemblare, installare e testare apparecchiature specializzate.

Oltre 900 lavoratori stranieri saranno impiegati per la costruzione della gigafactory di Stellantis a Windsor in Canada

Le stime arrivano una settimana dopo che la polizia di Windsor ha pubblicato sui social media che oltre 1.600 sudcoreani sarebbero arrivati in Canada per aiutare a costruire l’impianto, sollevando preoccupazioni da parte dei leader sindacali e dei politici su quanti posti di lavoro locali sarebbero stati creati dall’impianto. NextStar afferma che continuerà a impegnarsi a creare 2.500 posti di lavoro a tempo pieno per i canadesi per gestire l’impianto una volta completato, e che la società di costruzioni a cui ha affidato darà lavoro a 1.600 dipendenti canadesi direttamente e tramite subappaltatori.

Il ministro federale dell’Industria François-Philippe Champagne ha dichiarato all’inizio di questa settimana che si aspetta che l’azienda creata da Stellantis porti alcuni lavoratori stranieri per aiutare con il progetto, ma si aspetta che l’azienda dia priorità ai lavoratori canadesi. Si prevede che l’impianto di batterie assorbirà fino a 15 miliardi di dollari in finanziamenti governativi attraverso incentivi legati in parte al numero di batterie prodotte.

L’azienda ha sottolineato che le posizioni “non sono posti di lavoro permanenti a tempo pieno”. La preoccupazione per il numero di lavoratori stranieri assunti per lavorare presso la struttura è nata dopo che un’ispezione del Ministero del Lavoro dell’Ontario ha indicato che 11 professionisti sudcoreani non potevano continuare il loro lavoro perché non rientrava nelle leggi provinciali.

Il leader conservatore federale Pierre Poilievre ha chiesto un’indagine approfondita sulla questione mentre i ministri del lavoro e dello sviluppo economico dell’Ontario, rispettivamente Piccini e Vic Fedeli, hanno scritto una lettera al governo federale chiedendo il numero di lavoratori stranieri in Ontario attualmente presenti nel cantiere di Windsor e saranno resi noti quanti ne arriveranno nell’ambito dei programmi federali.