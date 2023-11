Stellantis: quattro sue auto in finale nel prestigioso ABC Best Car of the Year 2024

Quattro modelli di quattro diversi marchi Stellantis si contendono il premio ABC Best Car of the Year 2024, il più prestigioso tra quelli assegnati in Spagna. Il vincitore si conoscerà il 13 dicembre. Un terzo dei candidati al premio appartengono ai marchi Stellantis, che rappresentano proposte molto diverse per vincere il premio. Tra i finalisti del Gruppo figura un’auto sportiva 100% elettrica focalizzata sulle dimensioni compatte, come l’Abarth 500e, la fusione tra berlina, coupé e SUV fabbricati in Spagna, come la Citroën C4 un SUV dalla vocazione avventurosa, ma con una raffinatezza molto urbana, come la Jeep Avenger e una fastback con design e tecnologie all’avanguardia come la Peugeot 408.

Stellantis presente con quattro modelli alla finale del premio ABC Best Car of the Year 2024

Abarth 500e, un veicolo che dimostra che concetti come “emissioni zero” o sostenibilità non sono in contrasto con prestazioni sportive e piacere di guida. Aspetti come l’architettura elettrica, la coppia del motore, la distribuzione del peso e il design sono stati massimizzati per ottenere le prestazioni e il piacere di guida che definiscono il marchio.

La Jeep Avenger riunisce il DNA del marchio Jeep in un SUV compatto con una combinazione unica di capacità, stile, funzionalità e tecnologia. Pura espressione di “concentrato di libertà”, l’Avenger offre le prestazioni distintive del marchio Jeep in un formato compatto per garantire prestazioni perfette in ogni condizione, sia su strada che fuoristrada.

Con l’aria sportiva e l’eleganza conferite dalla sua carrozzeria fastback, la Nuova Peugeot 408 porta ai massimi livelli l’“Allure”, il mix di dinamismo, distinzione e piacere di guida che sono diventati tratti distintivi del Marchio. Se a questi ingredienti aggiungiamo l’emozione di tecnologie all’avanguardia pensate per offrire comfort, sicurezza e piacere al volante, il risultato è una proposta inclassificabile e sorprendente nel segmento C.

Infine il quarto e ultimo modello di Stellantis ad arrivare alla finale del premio ABC Best Car of the Year 2024 è la Citroën C4, una nuova alternativa elegante e accessibile, che offre un livello di connettività all’avanguardia grazie all’intuitiva interfaccia di informazione e intrattenimento My Citroën Drive Plus, oltre a un’autentica esperienza di comfort a bordo grazie all’esclusivo sistema Citroën Advanced Programma Comfort.