Lancia: da oggi online il secondo episodio della docu-serie

La docu-serie “Lancia. La storia di una rinascita” continua. Si tratta di un progetto in tre episodi, uno a settimana, pensato per portare lo spettatore al 27 novembre p.v., giorno del compleanno del marchio Lancia. Il viaggio verso il prossimo passo del Rinascimento del Brand si snoda tra passato e futuro e ha come voce narrante Luca Napolitano, CEO del marchio, che approfondisce tre temi chiave come heritage, mobility e design, in compagnia di ospiti ogni volta diversi.

Nel secondo episodio della docuserie, Luca Napolitano e Walter Mariotti, direttore editoriale di Domus, dialogano sulla mobilità sostenibile

Il secondo episodio, girato al Centro Stile di Torino, sottolinea la centralità della tecnologia e della sostenibilità, i due pilastri che guidano il processo di elettrificazione del brand, in linea con il piano strategico di Stellantis “Dare Forward 2030”. La sostenibilità diventa quindi un filo conduttore che unisce due ambiti: l’auto e l’ambiente urbano. La transizione verso la mobilità elettrica offre anche un’opportunità unica per ripensare le città contemporanee. Il CEO del marchio Lancia esplora questi temi accompagnato da Walter Mariotti, Direttore Editoriale di Domus, con il contributo di altri ospiti come Danila Giordano, Color & Material Manager di Stellantis, e Rossella Guasco, Vice-Presidente di Stellantis, Color & Material Design.

Il connubio tra la tradizione Lancia fatta di benessere a bordo, cura dei dettagli, eleganza e comfort, e l’utilizzo di principi di economia circolare, materiali innovativi e sostenibili, riciclati e riciclabili, dà vita a un design sostenibile. Un concetto che abbraccia lo stile Su nability by Lancia, una parola composta da “sostenibilità” e “stile”, per definire il linguaggio stilistico caratteristico di Pu+Ra HPE.

Grazie alla partnership con marchi d’eccellenza del “Made in Italy”, nei raffinati interni della concept car Lancia sono stati utilizzati materiali sostenibili, in linea con i valori dichiarati nel piano strategico decennale del marchio. Un esempio di questo processo è la reinterpretazione di un materiale storico ed iconico come il panno Lancia, a cui viene data una nuova identità attraverso un materiale eclettico e contemporaneo: il velluto.

Basate sul connubio tra mobilità sostenibile e tecnologia intuitiva , le auto del futuro Lancia non solo saranno elettriche al 100% ma garantiranno anche un’autonomia di oltre 700 km, consumi bassissimi e zero emissioni. L’innovazione nel nome della mobilità si tradurrà anche in tempi di ricarica ultrarapidi, inferiori ai 10 minuti, per soddisfare le esigenze quotidiane. La prossima settimana segnerà la conclusione della storia, con il terzo episodio della docuserie “Lancia. La storia di una rinascita.”