Stellantis: Fiat, Abarth e Fiat Professional hanno un nuovo direttore in Francia

Dal 1° dicembre 2023, Thomas Bauchet diventerà il nuovo Direttore di Fiat, Abarth France e Fiat Professional. Riporterà a Christophe Musy e succederà a Philippe Vautier, che si unisce al team Vendite e Marketing per l’Europa estesa. Lo ha confermato il gruppo Stellantis attraverso un comunicato.

Stellantis Francia: Thomas Bauchet, nuovo Direttore Fiat, Abarth e Fiat Professional Francia

“Vorrei ringraziare di cuore Philippe, che ha permesso a Fiat, Abarth e Fiat Professional di tornare alla ribalta in Francia. Il suo coinvolgimento e il suo lavoro a sostegno di modelli come la Fiat 500 o l’Abarth 500e sono stati una vera risorsa e oggi permettono a Thomas di unirsi a marchi in pieno fermento. La sua vasta conoscenza automobilistica, la sua competenza e la sua esperienza di mercato gli permetteranno di continuare questo percorso e aprire il secondo capitolo di questi tre marchi emblematici in Francia, in particolare 600 e Topolino”, confida Christophe Musy, Direttore di Stellantis France.

Laureato all’Università e alla ESG Management School, Thomas Bauchet ha lavorato per più di 20 anni nel settore automobilistico e in particolare all’interno di Stellantis. Ha ricoperto ruoli sia nel marketing che nelle vendite per i marchi Alfa Romeo, Fiat, Lancia, Jeep e, più recentemente, DS Automobiles. E in passato è stato direttore commerciale della Fiat in Francia.

Per Stellantis dunque una novità importante in Francia, uno dei suoi mercati principali per quanto riguarda il vecchio continente e su cui nei prossimi anni il gruppo automobilistico nato dalla fusione di Fiat Chrysler e PSA e adesso guidato dal CEO Carlos Tavares punterà forte per crescere ancora.