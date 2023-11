Stellantis taglia negli USA: proposte uscite volontarie a 6.400 dipendenti

Lunedì, durante una riunione con tutti i dipendenti, il direttore operativo di Stellantis Mark Stewart ha affermato che la società prevede di offrire pacchetti di buonuscita volontaria ai lavoratori non sindacalizzati con almeno cinque anni di servizio, secondo persone a conoscenza della materia. Questo sarà il secondo programma di fine rapporto volontario e si prevede che sarà offerto a circa 6.400 dipendenti. Lo scorso aprile, la casa automobilistica ha offerto a circa 2.500 dipendenti l’uscita volontaria, con un’altra tornata nell’ottobre 2022.

Stellantis ha annunciato che offrirà un’indennità di fine rapporto volontaria a 6.400 dipendenti negli Stati Uniti

Secondo l’azienda, questi programmi sono offerti per aiutare i dipendenti che vorrebbero lasciare l’azienda per perseguire altri interessi o andare in pensione con un pacchetto di vantaggi interessanti. “Mentre l’industria automobilistica statunitense continua ad affrontare difficoltà, Stellantis sta adottando le misure strutturali necessarie per proteggere le nostre attività”, ha affermato la società. I programmi di uscita volontaria sono l’ultima mossa di Stellantis per proteggere i propri profitti mentre si prepara all’aumento del costo del lavoro negli Stati Uniti e in Canada e si prepara a lanciare i suoi primi veicoli elettrici in Nord America.

Anche General Motors e Ford Motor hanno licenziato lavoratori dipendenti lo scorso anno. Le case automobilistiche stanno tagliando per proteggersi da un possibile rallentamento del mercato poiché i tassi di interesse più elevati rendono i prestiti auto più costosi. Stanno anche spendendo molti soldi nella produzione di batterie e in altri investimenti legati alle auto elettriche. Si prevede che i dipendenti di Stellantis avranno diverse settimane per valutare l’offerta. Se sceglieranno di accettare, probabilmente lasceranno l’azienda prima della fine dell’anno.

Il mese scorso, la società con sede nei Paesi Bassi ha raggiunto accordi provvisori con il sindacato United Auto Workers insieme a Ford e GM, a seguito di una dura serie di trattative sindacali e di uno sciopero di circa sei settimane che ha colpito contemporaneamente tutte e tre le case automobilistiche per la prima volta. Ai 43.000 lavoratori degli stabilimenti negli USA di Stellantis è stato chiesto di votare sull’accordo provvisorio, che include un aumento salariale generale del 25% rispetto al contratto quadriennale e il ritorno degli adeguamenti al costo della vita. Otterranno anche il diritto di sciopero per chiudere le fabbriche per la prima volta nella storia della UAW.

In risposta allo sciopero della UAW, iniziato a metà settembre, Stellantis ha affermato che stava adottando misure di emergenza per preservare le operazioni della società in Nord America. La casa automobilistica ha cancellato gli eventi in programma, tra cui il salone dell’auto di Los Angeles e la conferenza annuale sulla tecnologia CES a Las Vegas.

All’inizio di quest’anno, citando il costo dell’elettrificazione, Stellantis ha temporaneamente chiuso uno stabilimento di assemblaggio nell’Illinois, ma ha accettato di riaprire la struttura come parte dell’accordo con la UAW. La casa automobilistica è rimasta indietro rispetto ai concorrenti nell’offerta di veicoli elettrici negli Stati Uniti, ma prevede di investire circa 53 miliardi di dollari per raggiungere l’obiettivo di vendere il 100% dei veicoli elettrici in Europa e il 50% negli Stati Uniti entro il 2030.

In attesa della ratifica dell’accordo sindacale, la società prevede inoltre di estendere un riscatto volontario del pensionamento ai lavoratori rappresentati dai sindacati idonei, secondo la sintesi dell’accordo della UAW. L’incentivo pensionistico sarà di 50.000 dollari al lordo delle tasse per un numero illimitato di lavoratori ammissibili in ruoli produttivi e qualificati, ha annunciato la UAW.