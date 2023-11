Alfa Romeo: nella futura gamma anche un SUV coupé?

Alfa Romeo nei prossimi anni intede arricchire la sua gamma con numerosi nuovi modelli che arriveranno uno ogni anno almeno fino al 2030. L’obiettivo quello di sfondare definitivamente in mercati quali Cina e Stati Uniti diventando un vero e proprio brand premium globale. Ovviamente il fatto che nei prossimi anni lo storico marchio milanese arricchirà e non poco la sua gamma fa sognare i fan del Biscione e anche gli stessi addetti ai lavori che provano ad immaginare come potrebbero apparire futuri modelli della casa automobilistica italiana.

Alfa Romeo: ecco come potrebbe apparire un futuro SUV Coupé

E’ questo il caso del SUV coupé di Alfa Romeo a due porte realizzato da Mo Ismail, il creative designer molto noto per i suoi render pubblicati ormai da molti anni sui social che spesso anticipano futuri modelli in arrivo. Ismail tra le altre cose collabora anche con il gruppo Stellantis in particolare per quanto concerne i brand Jeep, RAM e Chrysler in Nord America.

Il suo ultimo disegno è una versione della Stelvio con una linea più sportiva e filante. Ricordiamo che l’attuale generazione di Stelvio dirà addio nel 2026 lasciando spazio alla seconda generazione che userà la piattaforma STLA large dedicata alle auto elettriche. I SUV coupé a due porte sono considerati oramai una tipologia di auto molto di nicchia che quindi non aumenterebbe di molto le vendite del brand. Tuttavia l’arrivo di un veicolo di questo tipo nella gamma dello storico marchio milanese sarebbe sicuramente vista bene da molti dei fan del brand premium del gruppo Stellantis.

La sua altezza e lunghezza sarebbero minori rispetto alla Stelvio attuale, con un posteriore molto corto, ma questo comporterebbe anche dei sacrifici per lo spazio e la comodità dei passeggeri posteriori. Vedremo dunque se davvero la casa automobilistica del Biscione penserà in futuro di arricchire la sua gamma con un modello di questo tipo o se la vettura immaginata in questo render continuerà a rimanere solo un progetto ipotetico.