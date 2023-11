Alfa Romeo: l’ipotesi del super SUV sembra prendere piede

Nei giorni scorsi vi abbiamo parlato del lancio di un nuovo SUV elettrico da collocarsi al di sopra di Stelvio nella gamma di Alfa Romeo. Le ipotesi su questo modello si stanno moltiplicando e con esse anche le indiscrezioni. Si vocifera che questo non sarà il classico SUV di segmento E come ce ne sono tanti in giro in questo momento ma si tratterebbe di un vero e proprio super SUV come quello disegnato in questo render pubblicato dal sito Carscoops che vi mostriamo in questo articolo.

Super SUV in arrivo per Alfa Romeo? Aumentano le voci sulle prestazioni straordinarie

Nonostante dimensioni imponenti questo modello disporrebbe di uno stile molto sportivo e aerodinamico e dunque una delle sue principali caratteristiche sarebbe proprio il suo design che non solo sarebbe davvero unico nel suo genere ma anche molto elegante e sportivo allo stesso tempo. Poi ovviamente sfruttando la piattaforma STLA Large su cui verrà realizzato questo modelo avrebbe caratteristiche davvero importanti. Nella sua categoria si tratterebbe di uno dei migliori in assoluto. Basta pensare al fatto che si vocifera che la versione Quadrifoglio potrebbe avere ben oltre i 1.000 cavalli di potenza. Questo significa che nonostante dimensioni imponenti questo super SUV potrebbe far registrare prestazioni davvero importanti come accelerazione, piacere di guida e velocità massima.

Alfa Romeo dunque punterà sul design e prestazioni per il suo futuro top di gamma, un modello che potrebbe avere un prezzo di partenza piuttosto elevato. Ricordiamo che questa auto sarà pensata per avere successo in particolare negli Stati Uniti e Cina ma comunque verrà proposto anche in Europa dove però difficilmente sarà il modello più venduto tra quelli proposti dal Biscione sul mercato. Ad ogni modo si tratterà di un veicolo capace di avere successo in ogni area del mondo per via delle sue caratteristiche uniche che dovrebbero mettere in difficoltà i rivali diretti del segmento premium degli E-SUV. Il suo debutto comunque non avverrà molto presto. Si parla del 2027 ma non si esclude nemmeno il 2028. Prima il Biscione dovrà lanciare numerosi altri modelli a cominciare dal B-SUV che vedremo tra pochi mesi e continuando con le nuove Giulia e Stelvio. Previsto anche l’arrivo di una berlina coupé sempre per il segmento E e forse di una nuova Alfetta di segmento C ma solo per l’Europa.