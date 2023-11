Stellantis riunisce i suoi partner per trovare soluzioni innovative alle sfide produttive in Brasile

Spinti da uno dei quattro valori fondamentali di Stellantis, “We Win Together”, i responsabili di produzione e gli esperti tecnici dell’azienda si sono incontrati oggi con 64 fornitori e start-up da tutto il mondo per studiare e potenzialmente adottare soluzioni innovative in grado di migliorare la qualità del prodotto, ridurre i costi e fornire una migliore esperienza al cliente riducendo le emissioni di CO 2. Con un approccio “bottom-up”, i siti produttivi di Stellantis in tutto il mondo hanno innanzitutto identificato 35 sfide coerenti con i loro obiettivi operativi e con il piano strategico Dare Forward 2030.

Organizzata a Betim in Brasile, l’edizione 2023 ha riunito 64 partner che hanno presentato 99 soluzioni per rispondere a 35 sfide di Stellantis

Quindi, attraverso un esclusivo processo di invito a presentare proposte aperto, Stellantis ha condiviso queste sfide con partner attuali e potenziali, inclusi fornitori, start-up e università, chiedendo loro di proporre idee innovative per rispondere ad esse. Infine, le aziende selezionate hanno avuto l’opportunità di presentare 99 soluzioni innovative per affrontare le sfide della fabbrica durante un evento, tenutosi oggi a Betim, in Brasile.

Questo processo di invito a presentare proposte, giunto al suo ottavo ciclo, è scandito da eventi annuali chiamati “Factory Booster Day”. Oltre all’evento fisico, i team di produzione Stellantis provenienti da tutto il mondo hanno potuto partecipare a una versione digitale di questi incontri, assistere a presentazioni e dimostrazioni nel “metaverso”. I gestori dei siti che credono che le soluzioni possano risolvere le sfide che devono affrontare possono lanciare esperimenti pilota nel loro sito. I risultati di questi test saranno analizzati e condivisi da un Comitato Innovazione guidato da responsabili tecnici e direttori di cantiere. Le soluzioni selezionate verranno poi implementate in altri stabilimenti Stellantis nel mondo.

“In un settore automobilistico che sta affrontando crisi e opportunità senza precedenti, stiamo costruendo una forte comunità di importanti attori in grado di portare tecnologie innovative e soluzioni efficienti nei nostri stabilimenti”, ha affermato Arnaud Deboeuf, Chief Manufacturing Officer di Stellantis. “Questo eccezionale evento annuale ci consente di migliorare congiuntamente la nostra efficienza e competitività a vantaggio dei nostri clienti. Desidero ringraziare tutti i partner che ci hanno offerto soluzioni innovative in tutti gli ambiti.”

Sebbene le sfide esplorate durante il Factory Booster Day siano varie, come la riduzione del consumo energetico o la garanzia di un prodotto privo di difetti, tutte hanno un ruolo da svolgere nel consentire all’azienda di raggiungere gli obiettivi del suo piano strategico Dare Forward 2030: Diventare un’azienda carbon neutral entro il 2038, in tutti i campi di applicazione, con una percentuale di compensazione delle emissioni residue a una cifra. Nel 2022, il gruppo ha già ridotto la propria impronta di carbonio dell’11% negli ambiti 1 e 2 rispetto al 2021, Ridurre i costi di produzione del 40% entro il 2030, compresa l’implementazione di sistemi automatizzati, soluzioni digitali e intelligenza artificiale, Migliora la qualità del prodotto ottimizzando il rilevamento dei difetti per offrire la migliore esperienza cliente nel settore, Essere riconosciuti come un ottimo luogo di lavoro in termini di ergonomia, tutela della salute, sicurezza, diversità e inclusione.