Alfa Romeo: tra poco sapremo come si chiamerà la futura bestseller

Tra poche settimane conosceremo finalmente il nome ufficiale del futuro SUV compatto di Alfa Romeo che sarà la nuova entry level del marchio. Dopo una lunga attesa il numero uno dello storico marchio milanese Imparato rivelerà il nome di questo modello di cui si parlerà sicuramente molto nel corso dei prossimi anni. Questa auto infatti si candida a diventare in breve tempo la bestseller della casa automobilistica del Biscione come numero di immatricolazioni andando a collocarsi in un segmento di mercato che va per la maggiore attualmente.

Alfa Romeo: tra poche settimane sarà ufficializzato il nome della futura bestseller

Di questo SUV compatto al momento sappiamo che di certo non si chiamerà Brennero come si era ipotizzato negli scorsi anni. Il nome sarà italiano e sarà perfettamente in linea con quella che è la storia e la tradizione della casa milanese. Questa auto sarà presentata nei prossimi mesi e messa in vendita ad aprile come anticipato nel corso di una recente intervista dallo stesso numero uno del Biscione Jean-Philippe Imparato. A proposito di quante unità di questo SUV potranno essere vendute all’anno, le previsioni parlano di almeno 80 mila all’anno. Ovviamente non si tratta di numeri ufficiali ma solo di ipotesi. Tempo fa da Tychy era arrivata la notizia che lo stabilimento polacco in cui questa auto sarà prodotta era pronta a produrre fino a 100 mila unità di questo veicolo ogni anno.

Ricordiamo che Questo nuovo veicolo di Alfa Romeo avrà le sembianze di un SUV ma con un aspetto molto sportivo con assetto ribassato e stile che in un certo qual modo ricorderà le vecchie MiTo e Giulietta. Alcuni elementi di design però saranno presi in prestito anche dalla recente nuova 33 Stradale presentata lo scorso 30 agosto che verrà prodotta in appena 33 unità. Questa auto avrà una versione ibrida che sarà la entry level con un prezzo che si prevede intorno ai 30 mila euro o forse anche qualcosina meno. Ci sarà almeno una elettrica con motore da 156 cavalli e autonomia di 400 km. Si tratta dello stesso propulsore di Jeep Avenger e Fiat 600e. Si vocifera però di una seconda versione completamente elettrica con due motori e 240 cavalli di potenza. Al momento però sono solo voci. Con questa auto il Biscione conta di conquistare nuovi clienti soprattutto tra i giovani e le donne.