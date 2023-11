Fiat si garantisce già la leadership del mercato brasiliano nel 2023

Fiat è il leader del mercato delle auto in Brasile dal gennaio 2021. Questa posizione si confermerà anche quest’anno, visto che il marchio ha chiuso il suo decimo mese consecutivo al primo posto. A ottobre ha registrato 44.421 immatricolazioni, superando di 11.376 unità il secondo classificato, e raggiungendo una quota di mercato del 21,5 per cento. Fiat ha già consolidato la sua leadership assoluta nel 2023, anche se l’anno non è ancora finito. Infatti, ha venduto 384.337 veicoli nell’anno – con un vantaggio di oltre 111 mila unità sul secondo – e con una quota di mercato del 22 per cento. Anche Strada ha ottenuto ottimi risultati e ha festeggiato i suoi 25 anni in grande stile: si è aggiudicata, ancora una volta, il titolo di veicolo più venduto in Brasile, non solo a ottobre, ma anche nell’ultimo anno. Il pick-up è anche il modello più venduto in Sud America nel 2023.

Nel mese di ottobre, Fiat ha raggiunto le 44.421 unità vendute e ha guadagnato il 21,5% della quota di mercato in Brasile

Fiat ha venduto 11.874 unità della sua Strada, il pick-up compatto, a ottobre. Oltre alla Strada, Fiat ha ottenuto un altro successo nella classifica dei veicoli più venduti nel Paese con la Mobi, che è salita dal settimo al quarto posto con 8.037 unità vendute.

“Siamo molto soddisfatti dei risultati di ottobre perché ci confermano come tricampioni nel 2023, anche se l’anno non è ancora finito. E questo accade solo perché non ci fermiamo. Abbiamo appena presentato la Fastback Abarth, la nuova arrivata della famiglia dello Scorpione e una grande sorpresa per gli appassionati di auto sportive. Inoltre, la nostra crescente presenza nel mercato dei SUV e le eccellenti performance della Fiat Fastback, una delle auto più vendute al dettaglio, sono altri motivi. Tutto questo è il frutto di una serie di innovazioni del marchio, dell’impegno della rete di concessionari e della fiducia dei clienti in Fiat”, dice Herlander Zola, vicepresidente senior di Fiat e Abarth nel Sud America.

Fiat ha dominato il mercato delle auto in Brasile a ottobre, con il primo posto in diversi segmenti. Nelle berline, il marchio ha ottenuto una quota di mercato del 22,4 per cento. Nel segmento dei pick-up, ha fatto ancora meglio, con una quota del 41,2 per cento nella categoria. Anche nei furgoni il marchio ha raggiunto il 47,6 per cento del segmento. È importante ricordare che a ottobre la casa torinese è stata leader nel segmento B-SUV nella vendita al dettaglio con 5.720 unità e una quota del 18,3 per cento, in aumento del 14 per cento rispetto al mese precedente.

Nel decimo mese dell’anno Fiat ha mostrato la sua forza anche nei canali di vendita. Il marchio si è distinto nel commercio al dettaglio con la leadership e una quota di mercato del 16,2 per cento. Anche nella vendita diretta ha concluso il mese nuovamente al primo posto con una quota del 26 per cento per cento.

Fiat ha dominato il mercato delle auto in Brasile nel 2023, con il primo posto in diversi ambiti. Oltre a essere leader nel mercato totale, Fiat è anche campione nella vendita diretta, al dettaglio, nelle auto, nei pickup e nei furgoni. E non è tutto: il marchio ha anche il titolo di auto più venduta in Brasile con Strada, che ha già venduto 98.509 unità. Nella classifica delle auto più vendute nel Paese, il marchio ha anche la Mobi al sesto posto con 59.670 unità immatricolate e Argo all’ottavo posto con 56.166 auto vendute. Nel 2023, inoltre, Fiat sarà leader nel canale delle vendite dirette, con una quota del 27,4 per cento e nel canale retail con una quota di mercato del 17 per cento.

È importante ricordare che il marchio è anche il numero uno in tre diversi segmenti: berline con 115.933 unità vendute e una quota di mercato del 23,6 per cento, pickup con 140.638 unità vendute e una quota di mercato del 43,2 per cento e furgoni con 19.510 unità vendute e una quota di mercato del 42,4 per cento. Nel segmento dei Suv, Fiat conta 69.307 unità vendute e una quota di mercato dell’11,1 per cento, in crescita del 50 per cento rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.