Peugeot: Accenture Song diventa la nuova agenzia creativa del marchio a livello mondiale

Peugeot ha annunciato di aver nominato la nuova agenzia creativa del Marchio per la comunicazione globale. Si tratta di Accenture Song, un’agenzia creativa specializzata in tecnologia. È stata selezionata tramite gara e la collaborazione inizierà nel gennaio 2024. Per soddisfare le esigenze in continua evoluzione dei consumatori e contribuire a realizzare il suo ambizioso piano di diventare leader delle auto elettriche in Europa entro il 2025, Peugeot ha affidato tutta la sua comunicazione pubblicitaria globale in Europa, Medio Oriente e Africa, Sud America, Messico e Asia ad Accenture Song.

Peugeot, il marchio automobilistico più iconico in Francia, di proprietà di Stellantis, ha una storia unica da raccontare che guarda al futuro. La missione di Accenture Song è contribuire a consolidare la reputazione e l’attrattiva del marchio e della sua vasta gamma di veicoli elettrici per un pubblico globale nuovo e più giovane attraverso una comunicazione creativa su tutti i canali.

La prima campagna accompagnerà il lancio sul mercato della nuova E-3008, un SUV elettrico fastback, all’inizio del 2024. Le successive campagne pubblicitarie saranno legate al lancio della nuova E-5008, così come ad altri lanci ancora da realizzare. annunciato. Accenture Song fornisce a Peugeot un modello operativo centralizzato, basato sulla tecnologia e sui dati su scala globale che offre grandi opportunità creative per connettere il marchio con il suo pubblico.

Phil York, Direttore Marketing e Comunicazione di Peugeot, ha dichiarato: “L’industria automobilistica e le aspettative dei clienti sono cambiate rapidamente e radicalmente negli ultimi anni. Questo ritmo vertiginoso di cambiamento richiede coraggio e siamo entusiasti di collaborare con Accenture Song per aiutarci a trasformarci in un marchio elettrico al 100% che stabilisce nuovi standard in termini di eleganza, stile, piacere di guida e tecnologia”.

David Droga, Direttore Esecutivo di Accenture Song, ha aggiunto: “Peugeot e Accenture Song vogliono fare qualcosa di nuovo e diverso insieme. La casa del Leone ha un’enorme opportunità per definire i propri prodotti e servizi nella categoria delle auto elettriche, grazie a un approccio unico incentrato sull’uomo e stabilendo una connessione emotiva con una nuova generazione di conducenti. Sono convinto che il nostro modello creativo e guidato dalla tecnologia aiuterà, attraverso la nostra ambizione condivisa, a trasformare il brand francese in un’azienda completamente specializzata nella mobilità tecnologica”.