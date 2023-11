Stellantis e Unifor: accordo per la produzione di nuovi modelli a Windsor e Brampton

Unifor, il sindacato dei lavoratori dell’auto in Canada, ha raggiunto un accordo con Stellantis, il gruppo automobilistico che comprende i marchi Jeep, Dodge e Chrysler. L’accordo prevede investimenti di 3 miliardi di dollari nelle fabbriche canadesi di Stellantis e la produzione di nuovi modelli a Windsor e Brampton, in Ontario. L’accordo sarà sottoposto al voto dei 8.200 membri di Unifor che lavorano per Stellantis a partire da sabato.

Stellantis produrrà muscle car Dodge a Windsor e Jeep Compass a Brampton

L’accordo con Stellantis segue il modello di quelli già raggiunti con Ford e General Motors, e include un aumento salariale del 20% per i lavoratori della produzione e del 25% per quelli specializzati nel corso dei tre anni di durata del contratto, oltre a un adeguamento al costo della vita. L’accordo prevede anche miglioramenti a tutti i piani pensionistici, una riduzione del tempo di progressione salariale da 8 a 4 anni, un bonus di produttività e qualità di 10.000 dollari per i lavoratori a tempo pieno e di 4.000 dollari per quelli a tempo parziale, due nuovi giorni festivi pagati e la riattivazione dell’indennità di costo della vita nel dicembre 2024.

L’aspetto più importante dell’accordo riguarda però gli investimenti previsti per le fabbriche di Windsor e Brampton, che hanno affrontato anni di incertezza a causa della crisi finanziaria del 2008 e della transizione verso la produzione di veicoli elettrici. Secondo il rapporto di Unifor, la fabbrica di Windsor produrrà la prossima generazione di auto sportive Dodge, oltre alla Chrysler Pacifica, per tutta la durata del contratto, e tornerà a operare con tre turni e 4.700 posti di lavoro entro il 2025. La fabbrica di Brampton, invece, inizierà a produrre Jeep Compass dopo il rinnovamento degli impianti, previsto per il prossimo anno.

L’accordo con Stellantis è stato raggiunto dopo uno sciopero di meno di otto ore dei lavoratori di Unifor, che si erano fermati domenica sera alla scadenza del precedente contratto. Il presidente nazionale di Unifor, Lana Payne, ha dichiarato di essere orgoglioso dei suoi membri per la loro azione rapida e decisa, e ha affermato che l’accordo migliorerà notevolmente il tenore di vita di ogni membro di Unifor che lavora per Stellantis. Payne ha aggiunto che l’obiettivo del sindacato era di ottenere investimenti e sicurezza occupazionale per gli anni e i decenni a venire.

Stellantis è il gruppo automobilistico nato dalla fusione tra Fiat Chrysler Automobiles e PSA Peugeot Citroën, e ha la più grande presenza operativa, la più grande forza lavoro e il maggior numero di prodotti veicoli tra i tre costruttori di Detroit. Stellantis non ha ancora confermato i dettagli dell’accordo con Unifor, e non ha risposto alle richieste di commento.