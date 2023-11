Stellantis Francia Leader di mercato nel mese di ottobre e nei primi 10 mesi

Alla fine di ottobre Stellantis ha consolidato ancora una volta la sua posizione di leader di mercato in Francia. Christophe Musy, Direttore del gruppo automobilistico in Francia ha dichiarato in proposito: “Il mese di ottobre conferma che la dinamica di Stellantis si basa su tutti i nostri marchi. Nel complesso, stanno mostrando risultati in crescita in un contesto economico difficile. Inoltre, la nostra azienda ha ampiamente dominato il mercato dei veicoli elettrici dall’inizio dell’anno con una penetrazione del 27,6 per cento – oltre 5 punti di vantaggio – attraverso un’ampia offerta e con affitti convenienti. È anche importante evidenziare le nostre ottime prestazioni nei BEV commerciali leggeri poche settimane prima del rinnovamento dei nostri modelli”.

Stellantis numero 1 nel mercato auto in Francia nel mese di ottobre e nei primi 10 mesi del 2023

Nel mese di ottobre i marchi Citroën, DS Automobiles, Fiat, Jeep, Opel, Peugeot nonché i veicoli commerciali leggeri hanno registrato volumi in crescita. Così, nel VP + LCV, Citroën mostra una crescita del 12,5 per cento, DS Automobiles dell’8,8 per cento, Fiat del 17,8 per cento, Jeep del 93,2 per cento, Opel del 31,3 per cento e Peugeot del 4,8 per cento. Da notare la notevole prestazione di Jeep, trainata dal successo dell’Avenger, auto dell’anno 2023.Nel complesso, crescono bene i marchi premium: Alfa Romeo (+53,9 per cento) e DS Automobiles (+19,5 per cento).

Nell’arco di 10 mesi, Stellantis mantiene la propria leadership nel settore dei veicoli commerciali leggeri, con una quota di mercato cumulativa del 40 per cento (e oltre 10 punti di vantaggio sulla successiva). L’azienda continua a progredire nel segmento professionale nel mese e cumulativamente, grazie ai marchi Peugeot e Opel (cresciuti rispettivamente del +21,2 per cento e del 26,1 per cento nel mese e del +7,2 per cento e +23,5 per cento cumulativamente). Nel mese di ottobre, l’azienda ha lanciato il nome Pro One, che riassume l’ambizione di Stellantis in quest’area: dominare il mercato globale dei veicoli commerciali grazie a un ampio portafoglio prodotti, 20 mila punti di contatto dedicati e servizi competitivi, attraverso i suoi 6 marchi (4 commercializzato in Francia).

Leader da inizio anno, Stellantis si conferma numero 1 nelle vendite di modelli elettrici PC + LCV con una quota di mercato del 27,6 per cento (70.023 immatricolazioni totali). Per quanto riguarda i veicoli commerciali leggeri elettrici, Stellantis resta leader con il 41,4 per cento nel mese e il 46,9 per cento nel cumulato. Da segnalare anche una buona performance sulle derivate autovetture, grazie in particolare alla Peugeot E-208 che si è classificata al 1° posto in questa categoria nel mese e cumulativamente.

Sempre a proposito della Francia ricordiamo infine che dal 2024, il sito di Rennes beneficerà dell’energia prodotta dalla biomassa : rinnovabile e locale, ridurrà il consumo di gas del 30%. Prima fase di questo intervento, alla fine di ottobre è stata posata la prima pietra del futuro impianto di caldaie a biomassa. L’investimento, la costruzione e la gestione per un periodo di 15 anni di questa futura rete di riscaldamento sono affidati a ENGIE Solutions.