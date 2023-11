Stellantis: aprono oggi gli ordini in Italia per i nuovi veicoli commerciali

Da oggi in Italia è possibile ordinare la nuova gamma di veicoli commerciali di Stellantis. I quattro brand del gruppo Citroën, Opel Fiat Professional e Peugeot hanno rinnovato nei giorni scorsi i loro modelli più iconici sia nelle versioni termiche che elettriche, avviando quello che viene definito come il debutto più importante fino ad ora realizzato in questo settore così importante. Stile, prestazioni e tecnologia rappresentano gli elementi più importanti che caratterizzano i tre nuovi modelli lanciati di recente sul mercato dal gruppo automobilistico per quanto concerne i suoi brand, nei segmenti più significativi del mercato: compatto, medio, grande.

Stellantis ha annunciato l’apertura degli ordini in Italia per la sua nuova gamma di veicoli commerciali

L’apertura ordini della nuova gamma di veicoli commerciali di Stellantis fa parte dell’offensiva strategica Pro One annunciata nelle scorse settimane. Il gruppo automobilistico di Carlos Tavares e i suoi brand si avvalgono di una gamma completa di tecnologie avanzate di propulsione elettrificata, sicurezza, ADAS e connettività per offrire un ambiente senza stress ai conducenti e un partner commerciale affidabile ai proprietari di veicoli commerciali.

Con l’approccio a 360 gradi della strategia Pro One, gli specialisti dei vari marchi sono perfettamente in grado di aiutare professionisti e aziende a scegliere secondo quelle che sono le proprie esigenze e preferenze veicoli, equipaggiamenti e servizi. In base a ciò che cerca il cliente e ai suoi obietivi Stellantis è sempre in grado di proporre la soluzione più utile e più adatta.

Salvatore Cardile, Marketing, Communication Manager della Business Unit LCV di Stellantis Italia ha dichiarato in un comunicato pubblicato nelle scorse ore dal gruppo automobilistico che la nuova gamma di veicoli commerciali potrà essere configurata e ordinata presso tutta la rete di concessionarie in Italia del gruppo dove i clienti saranno supportati e consigliati nella loro scelta in maniera da rendere il tutto il più semplice e immediato possibile.