Stellantis e Nauto collaborano per rendere più sicure le auto grazie all’Intelligenza Artificiale

Stellantis, uno dei maggiori produttori di auto e fornitori di soluzioni di mobilità nel mondo, ha annunciato oggi la disponibilità della soluzione di sicurezza dei veicoli basata sull’intelligenza artificiale di Nauto, leader nel settore della tecnologia di sicurezza dei veicoli per le flotte commerciali e l’industria automobilistica, per i clienti delle flotte commerciali di Stellantis negli Stati Uniti. Questa partnership ha lo scopo di offrire ai gestori delle flotte una soluzione di sicurezza dei veicoli di alto livello che fornisce avvisi in tempo reale per aiutare a evitare le collisioni, favorisce comportamenti di guida più sicuri e aiuta a ridurre le perdite causate dalle collisioni. Questo rappresenta il prossimo importante passo avanti nella collaborazione tra Stellantis e Nauto, basata sull’investimento di Stellantis Ventures in Nauto annunciato a giugno 2023.

Stellantis e Nauto insieme per offrire alle flotte soluzioni di sicurezza basate sull’Intelligenza Artificiale

I clienti delle flotte commerciali di Stellantis possono trovare maggiori informazioni sulla soluzione di sicurezza dei veicoli di Nauto sul sito web di Stellantis Fleet o contattando il proprio rappresentante Stellantis. e acquistare la soluzione Nauto per i propri veicoli, come i camion e i furgoni commerciali Ram, direttamente da Nauto.

“La sicurezza dei nostri conducenti all’interno della nostra base di clienti delle flotte commerciali è la nostra priorità assoluta e siamo molto orgogliosi di questo nuovo e importante impegno in quanto collaboriamo con Nauto offrendo tecnologia avanzata di assistenza alla guida di nuova generazione basata sull’intelligenza artificiale nei nostri veicoli commerciali”, ha dichiarato Jeff Kommor, Responsabile Vendite USA – Stellantis. “Attraverso la nostra divisione Stellantis Ventures, gli investimenti in startup come Nauto ci aiutano a sostenere gli sforzi di Stellantis Dare Forward 2030 nel guidare la corsa verso una mobilità sostenibile e sicura, nonché una migliore esperienza a bordo del veicolo in generale”.

“Sono molto entusiasta della nostra partnership con Stellantis, poiché è un’importante pietra miliare nella nostra missione sulla strada verso zero vittime”, ha affermato il Dott. Stefan Heck, CEO di Nauto. “Questa partnership non solo facilita l’accesso a tecnologie di sicurezza provate, ma rafforza anche il nostro impegno per migliorare la sicurezza stradale. Insieme a Stellantis, stiamo fornendo a più flotte gli strumenti necessari per dare priorità alla sicurezza, ridurre i rischi e proteggere i loro conducenti e tutti coloro che condividono le strade, inclusi altri conducenti, pedoni e ciclisti.”

Le allarmanti statistiche della NHTSA, che mostrano che gli incidenti stradali mortali hanno raggiunto i livelli più alti dal 2005, evidenziano ulteriormente l’importanza dell’impegno continuo di Stellantis e Nauto per migliorare la sicurezza stradale e dei conducenti per tutti.

La soluzione Nauto aiuta a prevenire le collisioni, incoraggia comportamenti di guida sicuri e aiuta a ridurre rischi e sinistri. L’avanzata tecnologia AI di Nauto monitora e analizza i rischi in tempo reale (non a posteriori) e può fornire avvisi preventivi progettati per dare ai conducenti tempo extra critico per reagire. Questi avvisi si basano su una grande quantità di dati basati su oltre 3 miliardi di miglia elaborate dall’intelligenza artificiale. Nauto comprende inoltre in modo univoco l’impatto di molteplici rischi. Ad esempio, se il sistema riconosce che esiste il rischio di colpire un pedone e il conducente è distratto, è progettato per far suonare prima l’allarme in tempo reale per dare al conducente più tempo per reagire. Progettata pensando all’esperienza del conducente, la soluzione Nauto rispetta la privacy del conducente e non richiede video registrati per essere efficace.